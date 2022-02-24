澳洲總理警告台灣 中國密切關注俄國能否為「武統」開先例

澳洲總理莫里森日前對台灣發出警告，稱中國正仔細觀察烏克蘭危機的進展，並藉此考量武統台灣的相關問題。（法新社，本報合成）

2022/02/24 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國情報評估指出，俄羅斯將在48小時內對烏克蘭進行全面入侵，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）亦密切關注局勢，他日前對台灣發出警告，稱中國正仔細觀察烏克蘭危機的進展，並藉此考量武統台灣的相關問題。

根據《澳洲人報》報導，俄羅斯對烏克蘭發動的入侵行動，常被拿來與中國武統台灣相提並論，澳洲總理莫里森日前接受當地節目專訪時警告，中國當前正仔細觀察，看這次俄羅斯入侵烏克蘭事件能否為武統台灣開創先例。

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莫里森進一步表示，這正是為什麼他一貫要求中國必須在此一事件中，像其他國家採取強而有力的立場，明確譴責俄羅斯的做法。

莫里森接著向國民解釋，雖然烏克蘭距離南半球很遠，但澳洲仍須挺身而出捍衛烏國主權，「當我們看到俄羅斯這個非常大的國家正欺負並威脅鄰國，我們必須做出強硬的決定」，他強調，入侵鄰國並不是世界該運作的方式，更不是國際法允許的做法。

澳洲是國際情報聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）成員之一，聯盟另4成員為美國、英國、加拿大和紐西蘭，而澳洲同時也是美英澳的新三方安全夥伴關係「AUKUS」之一。

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