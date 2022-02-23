表態力挺！波蘭和立陶宛：烏克蘭應為歐盟候選國

歐盟成員國波蘭總統杜達（左）、立陶宛總統瑙塞達（右）力挺烏克蘭總統澤倫斯基（中）代表烏國取得歐盟候選國地位，未來加入歐盟。（路透）

2022/02/23 23:54

〔編譯楊芙宜／台北報導〕歐盟成員國波蘭、立陶宛力挺處於俄羅斯入侵進行式的烏克蘭加入歐盟！自由歐洲電台/自由電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）報導，波蘭總統、立陶宛總統與烏克蘭總統3人23日在基輔的聯合聲明中表示，烏克蘭應獲得歐盟候選國地位，且波蘭和立陶宛將會支持烏克蘭達成這個目標。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）、立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）23日在3人簽署的一份聯合聲明中表示，鑑於實現聯合協定（Association Agreement）和內部改革的顯著進展，加上當前的安全挑戰，「我們強調烏克蘭應獲得歐盟候選國地位，立陶宛和波蘭將支持烏克蘭達成這個目標」。

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這份波蘭、立陶宛、烏克蘭三國聯合聲明呼籲，國際社會應確保對俄羅斯採取迅速及強力制裁，包括針對德國和俄羅斯之間的「北溪2號」（Nord Stream 2）天然氣管線的制裁措施在內。

隨後，烏克蘭總統澤倫斯基在3人聯合記者會上表示，德國中止北溪2號，應成為「最終和不可撤回」的決定；波蘭、立陶宛和烏克蘭3位總統一致認為，此刻在烏克蘭國土上情勢，將決定歐洲安全的未來。

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