在烏台人想回國還要跑到莫斯科 議員疾呼：改由駐波蘭代表處兼轄

張之豪建議，台灣在烏克蘭的外交領事事務，應由俄羅斯代表處改為波蘭代表處。（圖取自臉書）

2022/02/23 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭局勢相當緊張，熱戰隨時都有可能爆發，烏克蘭今（23）日甚至宣布，國家將進入緊急狀態。基隆市議員張之豪指出，我國在烏克蘭沒有代表處，外交事務都要跑到位在俄羅斯的台北駐莫斯科代表處才能辦理，他建議，在這個緊張的時刻，應該將台灣在烏克蘭的外交領事事務改為台北駐波蘭代表處兼轄。

張之豪在臉書表示，俄羅斯入侵烏克蘭，已經要開戰了，結果在烏克蘭的台灣人，若有緊急事務，還要跑到在俄羅斯的台北駐莫斯科代表處才能辦理，這樣對嗎？張之豪指出，截至今日，外交部領事事務局網頁上，仍然寫著：「我國在烏克蘭未設館處，該國家/地區由我國臺北莫斯科經濟文化協調委員會駐莫斯科代表處兼轄。」

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張之豪說，烏克蘭東鄰俄羅斯，西鄰波蘭，所以俄波兩國代表處，都可以兼轄，與其把事務給俄羅斯代表處，不如交給波蘭代表處。

張之豪指出，美國目前也已經關閉烏克蘭首都基輔大使館，並下令美國外交人員、國務院人員轉移到波蘭，「就像美國會把外交人員撤到波蘭一樣，我們不可能這時候要求旅烏台灣人去莫斯科，不管是暫時性或永久性地調整，都應該改變烏克蘭領務由莫斯科兼轄的過時分工。」

張之豪表示，今天有基隆市民向他陳情，這位市民的表弟是在烏克蘭的台灣留學生之一，但回台相關事宜可能要到莫斯科，風險更大，因此決定陪同烏克蘭籍女友的家人們一起前往波蘭避難，「希望我們外交國防的委員，可以對外交部建議，這事情不該只是現在的個案處理，而是應該制度性變革，把烏國業務，直接交由波蘭代表處兼轄。」

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