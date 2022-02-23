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    柬埔寨爆發中國人「血奴事件」 當地台灣人透露秘辛

    血袋示意圖。（法新社）

    血袋示意圖。（法新社）

    2022/02/23 14:23

    〔即時新聞／綜合報導〕近日外媒紛紛報導中國「血奴事件」，有多名中國男子被境外網路賭博集團強迫賣血，在相關行業的台灣人對外媒透露其中秘辛，稱這類犯罪現象在柬埔寨見怪不怪。

    近日外媒報導，中國江蘇一名男子去年被介紹到廣西工作，結果一抵達當地，就被歹徒持槍綁架到柬埔寨，逼迫他加入詐騙集團，男子拒絕後便被集團轉賣和虐待，要求他拿錢贖身，男子因為沒錢，結果被迫賣血，幸虧在送命前被救出。

    除了賣血外，那些自願或非自願從中國到柬埔寨從事詐騙工作者，遭遇虐待、綁架或限制自由的狀況時有所聞，中國駐柬埔寨大使館發言人表示，兩國警方已展開調查，呼籲想到柬埔寨工作的中國公民，不能輕信高薪招聘的虛假廣告。

    《德國之聲》報導，在柬埔寨西哈努克港，上述事件層出不窮，且大多數是中國人殘害中國人，一名在當地從事網路博弈業的台灣人陳維弘（化名）透露，在當地只要有錢，什麼事情都可以做，業主會賄賂司法單位，然後光明正大的進行非法行為，而且該地區的網路博弈公司，其實都不是在經營賭博業，而是在詐騙全球受害者。

    報導指出，來自中國的大筆資金改變了西哈努克港的面貌，賭場如雨後春筍般一間間蓋起，更出現不少豪華公寓，有台灣的部落客表示，5年前當地建設還不完全，但去年底他再次造訪時發現，眼前都是中國人，到處都是中國餐廳，民宿都變成賭場，治安也變得惡化。

    學者認為，當一個地區的經濟快速擴張，但法治執行力有限時，就會出現以上狀況，在柬埔寨，有許多中國企業進行合法投資，但也有中國犯罪集團染黑當地，造成嚴重社會問題。

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