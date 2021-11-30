荒謬！中國護士4月打疫苗違規被停職 還靠HPV疫苗詐財上百人

中國重慶市一名早已被停職的周姓護士用疫苗詐財，受害人數達上百人，目前周姓護士已經被逮。（翻攝微博）

2021/11/30 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國爆出HPV疫苗違規施打醜聞；中國重慶市有學生控訴，遭當地醫院早已被停職的周姓護士以「內部」HPV疫苗詐財，在未簽署任何資料的情況下幫自己秘密施打疫苗，要打第3針時周姓護士就跑了，連疫苗真偽都無法確定。事情鬧大後，相關單位介入調查，發現受害者竟多達上百人。

綜合中媒報導，中國重慶市一間醫院的周姓護士聲稱有「上面派的疫苗」，向呂姓同學收取4500多元人民幣（合約新台幣1萬9000元）施打費用，先後對呂同學打了2針HPV疫苗，還有其他同學也在周姓護士處接種HPV疫苗。呂同學爆料，自己的第1針在未簽署任何資料的情況下，被帶到對方辦公室私下接種，第2針則在周姓護士的車上接種，要打第3針時就再也連絡不上對方。

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呂同學表示，接種時周姓護士還特意從醫師身邊藥櫃拿疫苗，拿藥處還刻意選在接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的地方，並在她面前拆包裝取信；呂同學當初深信不疑，事後才知原來對方早在4月就因為疫苗施打違規被停職。

事情鬧大後，中國衛健委、刑事單位皆介入調查，周姓護士已遭拘留，受騙者達上百人，有人一針未打，已接種者則開始懷疑疫苗真偽；當事醫院強調，周姓護士4月早就被停職，目前院方承擔退款責任，沒打到針的個案以退款與詐欺案處理，已經被打針的人情況則較為複雜，待案件偵破後才能處理。

HPV疫苗可預防子宮頸癌，依疫苗品項、接種對象不同，可接種2劑或3劑。

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