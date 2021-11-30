為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    荒謬！中國護士4月打疫苗違規被停職 還靠HPV疫苗詐財上百人

    中國重慶市一名早已被停職的周姓護士用疫苗詐財，受害人數達上百人，目前周姓護士已經被逮。（翻攝微博）

    中國重慶市一名早已被停職的周姓護士用疫苗詐財，受害人數達上百人，目前周姓護士已經被逮。（翻攝微博）

    2021/11/30 15:22

    〔即時新聞／綜合報導〕中國爆出HPV疫苗違規施打醜聞；中國重慶市有學生控訴，遭當地醫院早已被停職的周姓護士以「內部」HPV疫苗詐財，在未簽署任何資料的情況下幫自己秘密施打疫苗，要打第3針時周姓護士就跑了，連疫苗真偽都無法確定。事情鬧大後，相關單位介入調查，發現受害者竟多達上百人。

    綜合中媒報導，中國重慶市一間醫院的周姓護士聲稱有「上面派的疫苗」，向呂姓同學收取4500多元人民幣（合約新台幣1萬9000元）施打費用，先後對呂同學打了2針HPV疫苗，還有其他同學也在周姓護士處接種HPV疫苗。呂同學爆料，自己的第1針在未簽署任何資料的情況下，被帶到對方辦公室私下接種，第2針則在周姓護士的車上接種，要打第3針時就再也連絡不上對方。

    呂同學表示，接種時周姓護士還特意從醫師身邊藥櫃拿疫苗，拿藥處還刻意選在接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的地方，並在她面前拆包裝取信；呂同學當初深信不疑，事後才知原來對方早在4月就因為疫苗施打違規被停職。

    事情鬧大後，中國衛健委、刑事單位皆介入調查，周姓護士已遭拘留，受騙者達上百人，有人一針未打，已接種者則開始懷疑疫苗真偽；當事醫院強調，周姓護士4月早就被停職，目前院方承擔退款責任，沒打到針的個案以退款與詐欺案處理，已經被打針的人情況則較為複雜，待案件偵破後才能處理。

    HPV疫苗可預防子宮頸癌，依疫苗品項、接種對象不同，可接種2劑或3劑。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鎖國第1天就遭變種病毒入侵！日本出現首例Omicron感染者
    2021/11/30 14:55

    鎖國第1天就遭變種病毒入侵！日本出現首例Omicron感染者
    德國疑爆Omicron社區傳播 1男無非洲旅遊史確診
    2021/11/30 14:50

    德國疑爆Omicron社區傳播 1男無非洲旅遊史確診

    氣溫溜滑梯！揭秘「下身保暖」穿搭術
    迎戰Omicron！俄專家誇口10天內研製出疫苗
    2021/11/30 14:11

    迎戰Omicron！俄專家誇口10天內研製出疫苗
    防止Omicron入侵 哈薩克暫停埃及航班
    2021/11/30 13:12

    防止Omicron入侵 哈薩克暫停埃及航班

    數位帳戶跨業整合 NewNewBank超給利
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播