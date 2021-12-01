為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國女校長豪課1.3億元在網遊封神 現實生活卻詐騙還結束生命

    中國一名女校長成為詐騙犯，把錢丟進網遊當課長，之後結束生命。（圖翻攝自網路）

    中國一名女校長成為詐騙犯，把錢丟進網遊當課長，之後結束生命。（圖翻攝自網路）

    2021/12/01 07:46

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近來爆出一起相當離奇的詐騙案，一名獲獎無數的女校長騙取學生家長和親朋好友數千萬元人民幣，並將這筆鉅款投入自己無比沉迷的網路遊戲，成為遊戲世界裡的大神，之後疑似因畏罪結束生命。

    綜合中媒報導，中國四川知名教育機構天立教育旗下的合江天立小學校長童敏，過往曾是獲獎無數的優秀教師，卻爆出在2017到2020年藉由校長身分，對外宣稱可以入股天立機構，分紅額度高達20%上下，結果有學生家長和親朋好友遭到詐騙，詐騙金額高達數千萬元人民幣。

    之所以眾多人受騙，除了因為高額分紅利誘，另外也因童敏的資歷相當優秀，加上她還出示「神州天立教育集團高管補充協議」，協議內容稱天立教育集團幼兒園修建完工後，將交由童敏經營管理，讓受騙人更無疑心。

    這起事件更離奇的地方在於詐騙數千萬的童敏，不像其他詐騙犯買豪宅和奢侈品，而是把資金大把丟進網路遊戲「大唐無雙」，自2014年來陸續課金3000萬元人民幣（1.3億台幣），成為遊戲世界中神一般的存在，在玩家裡幾乎是無人不知的人物。

    最終童敏選擇在今年6月結束生命，根據中國法律，公安機關不會追究她的刑事責任，但受害人可以對其繼承人提出民事賠償，天立教育則聲明，童敏的違法行為他們均不知情，對於該案所有結果，以警方的結論為主。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    荒謬！中國護士4月打疫苗違規被停職 還靠HPV疫苗詐財上百人
    2021/11/30 15:22

    荒謬！中國護士4月打疫苗違規被停職 還靠HPV疫苗詐財上百人
    演電影？詐團租店面裝假ATM 瞞天過海2年才踢鐵板
    2021/11/06 10:09

    演電影？詐團租店面裝假ATM 瞞天過海2年才踢鐵板

    氣溫溜滑梯！揭秘「下身保暖」穿搭術
    單親爸刷爆卡斗內直播主 身無分文後卻遭封鎖 悲慘下場曝
    2021/10/11 21:15

    單親爸刷爆卡斗內直播主 身無分文後卻遭封鎖 悲慘下場曝
    砸17萬「白髮轉黑」...結果遭美容院拔15個月白髮 無效還禿頭
    2021/09/28 11:48

    砸17萬「白髮轉黑」...結果遭美容院拔15個月白髮 無效還禿頭

    台電電力交易平台正式營運
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播