中國女校長豪課1.3億元在網遊封神 現實生活卻詐騙還結束生命

中國一名女校長成為詐騙犯，把錢丟進網遊當課長，之後結束生命。（圖翻攝自網路）

2021/12/01 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來爆出一起相當離奇的詐騙案，一名獲獎無數的女校長騙取學生家長和親朋好友數千萬元人民幣，並將這筆鉅款投入自己無比沉迷的網路遊戲，成為遊戲世界裡的大神，之後疑似因畏罪結束生命。

綜合中媒報導，中國四川知名教育機構天立教育旗下的合江天立小學校長童敏，過往曾是獲獎無數的優秀教師，卻爆出在2017到2020年藉由校長身分，對外宣稱可以入股天立機構，分紅額度高達20%上下，結果有學生家長和親朋好友遭到詐騙，詐騙金額高達數千萬元人民幣。

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之所以眾多人受騙，除了因為高額分紅利誘，另外也因童敏的資歷相當優秀，加上她還出示「神州天立教育集團高管補充協議」，協議內容稱天立教育集團幼兒園修建完工後，將交由童敏經營管理，讓受騙人更無疑心。

這起事件更離奇的地方在於詐騙數千萬的童敏，不像其他詐騙犯買豪宅和奢侈品，而是把資金大把丟進網路遊戲「大唐無雙」，自2014年來陸續課金3000萬元人民幣（1.3億台幣），成為遊戲世界中神一般的存在，在玩家裡幾乎是無人不知的人物。

最終童敏選擇在今年6月結束生命，根據中國法律，公安機關不會追究她的刑事責任，但受害人可以對其繼承人提出民事賠償，天立教育則聲明，童敏的違法行為他們均不知情，對於該案所有結果，以警方的結論為主。

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