俄軍進駐烏東「維和」 白宮定調：是「入侵」

2022/02/22 23:34

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯承認出兵烏克蘭東部執行「維和行動」,美國白宮今(22)日定調為「侵略」。美國總統拜登(Joe Biden)曾指出,一旦俄羅斯跨過了這條紅線,將會面臨嚴重的制裁。

《美聯社》報導,美國首席副國家安全顧問芬納(Jon Finer)說,「我們認為這就是,沒錯,一場入侵的開始,俄羅斯最新的、深入烏克蘭的侵略行為。侵略就是侵略,這就是正在發生的事。」

一名不願透露姓名的官員說,事態轉變是白宮之所以開始使用「侵略」一詞的原因。他也指出,白宮一開始並不打算派遣部隊,因為高層打算先觀察一下俄羅斯方面到底想做什麼,但在俄羅斯出兵後,一切都清楚了,這顯然是一場新的入侵。

白宮發言人莎琪(Jen Psaki)也在推特上暗示俄羅斯「侵略」,她在一則推文中說,「美國總統清楚表達,如果俄羅斯入侵烏克蘭,我們將與德國一同行動,確保北溪2號無法發揮作用。」

北溪2號(Nord Stream 2)是一條起於俄羅斯西北部,經波羅的海連接到德國東北部的天然氣輸送管線,全長約1200公里。

@POTUS made clear that if Russia invaded Ukraine, we would act with Germany to ensure Nord Stream 2 does not move forward. We have been in close consultations with Germany overnight and welcome their announcement. We will be following up with our own measures today.