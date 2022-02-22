為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍進駐烏東「維和」 白宮定調：是「入侵」

    美國政府已將俄羅斯出兵烏東的舉動定調是入侵行為。（歐新社、美聯社；本報合成）

    美國政府已將俄羅斯出兵烏東的舉動定調是入侵行為。（歐新社、美聯社；本報合成）

    2022/02/22 23:34

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯承認出兵烏克蘭東部執行「維和行動」，美國白宮今（22）日定調為「侵略」。美國總統拜登（Joe Biden）曾指出，一旦俄羅斯跨過了這條紅線，將會面臨嚴重的制裁。

    《美聯社》報導，美國首席副國家安全顧問芬納（Jon Finer）說，「我們認為這就是，沒錯，一場入侵的開始，俄羅斯最新的、深入烏克蘭的侵略行為。侵略就是侵略，這就是正在發生的事。」

    一名不願透露姓名的官員說，事態轉變是白宮之所以開始使用「侵略」一詞的原因。他也指出，白宮一開始並不打算派遣部隊，因為高層打算先觀察一下俄羅斯方面到底想做什麼，但在俄羅斯出兵後，一切都清楚了，這顯然是一場新的入侵。

    白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也在推特上暗示俄羅斯「侵略」，她在一則推文中說，「美國總統清楚表達，如果俄羅斯入侵烏克蘭，我們將與德國一同行動，確保北溪2號無法發揮作用。」

    北溪2號（Nord Stream 2）是一條起於俄羅斯西北部，經波羅的海連接到德國東北部的天然氣輸送管線，全長約1200公里。

    兩名烏克蘭士兵正在烏克蘭東部前線巡邏。（法新社）

    兩名烏克蘭士兵正在烏克蘭東部前線巡邏。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    直擊影片曝光！ 俄羅斯戰車、運兵車摸黑駛入頓內茨克
    2022/02/22 23:03

    直擊影片曝光！ 俄羅斯戰車、運兵車摸黑駛入頓內茨克
    英國砍下第一刀 制裁5家俄國銀行、3名寡頭富翁
    2022/02/22 21:19

    英國砍下第一刀 制裁5家俄國銀行、3名寡頭富翁

    金鐘戲王 「薛仕凌」 吐露懷鄉之情
    新聞360》烏東兩地區「被獨立」 考驗歐美保烏克蘭決心
    2022/02/22 20:30

    新聞360》烏東兩地區「被獨立」 考驗歐美保烏克蘭決心
    俄羅斯出兵烏東「維和」 美國暫不認定是「入侵行為」
    2022/02/22 14:17

    俄羅斯出兵烏東「維和」 美國暫不認定是「入侵行為」

    勿貪小便宜！塑崩褲太「俗」恐有詐
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播