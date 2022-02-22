俄軍進駐烏東「維和」 白宮定調：是「入侵」

美國政府已將俄羅斯出兵烏東的舉動定調是入侵行為。（歐新社、美聯社；本報合成）

2022/02/22 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯承認出兵烏克蘭東部執行「維和行動」，美國白宮今（22）日定調為「侵略」。美國總統拜登（Joe Biden）曾指出，一旦俄羅斯跨過了這條紅線，將會面臨嚴重的制裁。

《美聯社》報導，美國首席副國家安全顧問芬納（Jon Finer）說，「我們認為這就是，沒錯，一場入侵的開始，俄羅斯最新的、深入烏克蘭的侵略行為。侵略就是侵略，這就是正在發生的事。」

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一名不願透露姓名的官員說，事態轉變是白宮之所以開始使用「侵略」一詞的原因。他也指出，白宮一開始並不打算派遣部隊，因為高層打算先觀察一下俄羅斯方面到底想做什麼，但在俄羅斯出兵後，一切都清楚了，這顯然是一場新的入侵。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也在推特上暗示俄羅斯「侵略」，她在一則推文中說，「美國總統清楚表達，如果俄羅斯入侵烏克蘭，我們將與德國一同行動，確保北溪2號無法發揮作用。」

北溪2號（Nord Stream 2）是一條起於俄羅斯西北部，經波羅的海連接到德國東北部的天然氣輸送管線，全長約1200公里。

@POTUS made clear that if Russia invaded Ukraine, we would act with Germany to ensure Nord Stream 2 does not move forward. We have been in close consultations with Germany overnight and welcome their announcement. We will be following up with our own measures today. — Jen Psaki （@PressSec） February 22, 2022

兩名烏克蘭士兵正在烏克蘭東部前線巡邏。（法新社）

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