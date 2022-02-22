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    英國砍下第一刀 制裁5家俄國銀行、3名寡頭富翁

    英國首相強森宣布，將制裁5家俄羅斯銀行以及3名俄國富豪。（法新社）

    英國首相強森宣布，將制裁5家俄羅斯銀行以及3名俄國富豪。（法新社）

    2022/02/22 21:19

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯宣布承認烏克蘭東部由分離主義份子控制的2個地區，並派兵進駐維和後，各國陸續祭出制裁。英國首相強森也在22日宣布，將制裁5家俄羅斯銀行，以及3名俄國富豪，並強調這僅是制裁行動的第一步。

    《路透》和《法新社》報導，強森向英國國會表示，英國政府將就俄烏衝突制裁5家俄國銀行，包括俄羅斯銀行（Bank Rossiya）、IS Bank、Joint Stock Company Genbank、Public Joint Stock Company Promsvyazbank和黑海貿易發展銀行（Black Sea Bank for Development and Reconstruction）等，以及普廷商業夥伴兼友人季姆琴科（Gennady Timchenko）、阿卡迪耶维奇（Igor Arkadievich）、羅騰伯格（Boris Romanovich Rotenberg）等3名寡頭商人。季姆琴科也是美國制裁對象。

    強森表示，英國和盟國將開始對俄國實施早已準備好的制裁措施，預計涉及對克里姆林宮具戰略重要性的個人和實體。

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