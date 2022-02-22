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    普廷承認烏東兩區獨立 歸罪基輔藉口很瞎

    普廷透過電視轉播發表近1小時的演說批評烏克蘭後，簽署承認烏克蘭東部兩個分離地區為獨立國家行政命令。（美聯社）

    普廷透過電視轉播發表近1小時的演說批評烏克蘭後，簽署承認烏克蘭東部兩個分離地區為獨立國家行政命令。（美聯社）

    2022/02/22 17:41

    〔中央社〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今天簽署行政命令，承認烏克蘭東部兩個分離地區為獨立國家，這種無視西方警告的作法非但不合法，也可能讓和平協商胎死腹中。

    普廷透過電視轉播發表近1小時的演說，讓人目瞪口呆地批評烏克蘭後，簽署行政命令。他說新納粹正在崛起、寡頭橫行，還說烏克蘭是美國殖民下的傀儡政權。 普廷說，烏克蘭歷史上就非獨立國家，而是前蘇聯創建者列寧（Vladimir Lenin）所創立。普廷這番講法老調重彈，遭烏克蘭斥為自我感覺良好的虛假史觀。

    普廷說，蘇聯1991年垮台後，基輔便進行經濟「勒索」，占盡俄羅斯便宜，如今烏克蘭想加入北大西洋公約組織（NATO），更會對俄國安全構成直接威脅。

    他說：「北約文件正式且直接地稱我國為北大西洋的安全威脅，而烏克蘭將作為攻擊的前哨站。」

    對於俄軍入侵烏克蘭可能遭到西方制裁，普廷淡然以對，他說，「他們又想勒索我們，他們再一次用制裁來威脅我們。反正俄國主權強大且武力壯大時也會被制裁，制裁總不乏托詞，要找要捏造都有」。

    他說，俄國「有權採取所有報復手段來確保安全，而這正是我們會做的」。

    俄羅斯承認烏克蘭這兩個分離地區，等於公開宣布俄羅斯不再將它們視為烏克蘭的一部分，為莫斯科公然派軍進入鋪路，屆時還能主張是為協助盟邦抵禦基輔才會介入。

    普廷說，對於「那些踏上暴力、流血、目無法紀之路，以前不知道、現在也不知道除了軍事手段還能有什麼方法解決頓巴斯（Donbass）問題的人」，這是遲來的回應」。

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