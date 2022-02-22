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    趙春山：普廷承認烏東2小國獨立 中國備顯尷尬

    頓內茨克人民揮舞俄羅斯國旗。（美聯社）

    頓內茨克人民揮舞俄羅斯國旗。（美聯社）

    2022/02/22 17:37

    〔中央社〕烏克蘭局勢在俄羅斯總統普廷承認兩小國獨立後趨於複雜，中國立場則更為尷尬。學者指出，為避免烏克蘭局勢被與台灣議題聯想、掛勾，中國仍將盡力與此保持距離。

    烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）與盧甘斯克州（Luhansk）的親俄分離主義派，2014年4月宣布脫離烏克蘭獨立，引發長達數月戰火。之後在法國與德國仲裁下，烏克蘭與俄國在2015年於白俄羅斯首都明斯克（Minsk）簽署停火協議，但協議屢次遭到破壞。

    俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）當地時間21日承認這2個分離共和國是獨立實體，接著派遣俄軍以「維和人員」身分進入這2區。

    中俄過去維持緊密同盟關係，但這樣的局勢發展並非中國大陸所願。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，對中國大陸來說，同一民族、分離為不同國家，形成「國中之國」這樣的狀態，與當前的兩岸關係極為相似，中國自然不能跟隨普廷其後，支持小國獨立。

    日前傳出中國政治局常委在冬奧期間舉行會議，討論烏克蘭局勢，趙春山認為，雖然難以肯定傳言內容，但中共在那之後對烏克蘭局勢的態度確實有些微改變，從原本支持俄羅斯的立場，改口呼籲應「尊重和維護烏克蘭的主權、獨立和領土完整」。

    此外，中國也相當重視與烏克蘭關係。烏克蘭是中國推動「一帶一路」的重要戰略夥伴；中國是烏克蘭最大的貿易夥伴，中國也仰賴烏克蘭提供的能源農業等資源，分散風險。

    趙春山表示，烏克蘭局勢發展至今，中國始終用「隔山觀虎鬥」的態度對應，呼籲和平解決，避免選邊站，但在俄國支持兩小國獨立後，情況將更加複雜。

    他認為，目前立場相當尷尬的中國大陸，應仍會與俄烏局勢保持距離，觀察美國、歐洲如何作為，非到必要，不會輕易表態。

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