烏俄情勢兵兇戰危 美軍進入3級戰備警戒

烏俄情勢劍拔弩張，美軍提升戰備等級。圖為美軍陸戰隊2019年7月22日在美澳「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合軍事演習中，模擬兩棲攻擊。（取自美國陸戰隊官網）

2022/02/22 16:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭邊境局勢升溫之際，俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）報導，美軍防禦戒備狀態（defense readiness condition，Defcon）警報系統官網21日顯示，當前警報評估等級已升至3級。

Defcon是衡量美國軍隊活躍度和備戰狀態的等級，用於監測軍事準備狀態、恐怖分子以及針對美國的核威脅等。

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Defcon嚴格匹配軍事威脅嚴重的程度。標準和平時期的協定是Defcon 5，協定的序號越下降，代表情況越嚴重。在Defcon 3之下，軍隊戰備狀況被提升到平常線以上，美軍平常使用的收音機無線電訊號，被改變到加密頻段。

最嚴重的Defcon 1用於描述美國遭遇外國軍隊全面入侵，正在遭受最嚴重的實際軍事威脅的狀況，據稱它從未被正式宣告。

Defcon歷史上有3次達到3級警戒，分別是1962年古巴飛彈危機、1991年波斯灣戰爭和2001年的「911」襲擊。

目前美國正式承認國家曾經抵達的最高級戰備狀態，是Defcon 2。在1962年10月22日古巴飛彈危機期間，美國空軍被下達指令，進入到Defcon 3狀況，10月24日，戰略空軍指揮部升級到Defcon 2狀態，美國其他軍隊則升級到Defcon 3狀況，戰略空軍指揮部保持此危急狀態，直到11月15日結束。

在冷戰期間，美國絕大多數的洲際彈道飛彈發射站點，維持在相對嚴重的Defcon 4，而不是平常的Defcon 5。

美軍防禦戒備狀態（Defcon）警報系統官網21日顯示，當前警報評估等級已達3級。（翻設自Defcon官網）

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