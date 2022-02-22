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    萌到心坎！澳護士親餵「無尾熊喝奶」網大喊：母愛本能被激發

    澳洲野生動物救援護士馬查多於19日在臉書上傳「餵無尾熊喝奶」的影片，萌樣融化不少網友的心。（圖擷取自＠Wildlife Nurse SA官方臉書，本報合成）

    澳洲野生動物救援護士馬查多於19日在臉書上傳「餵無尾熊喝奶」的影片，萌樣融化不少網友的心。（圖擷取自＠Wildlife Nurse SA官方臉書，本報合成）

    2022/02/22 16:55

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲政府宣布將東岸包含新南威爾斯州、昆士蘭州及澳洲首都直轄區（ACT）的「無尾熊」列為「瀕危物種」（Endangered species），牠們面臨嚴重生存危機。而近日有一位致力於救援野生動物的護士，捕捉下一段「餵無尾熊」喝奶的畫面，讓不少網友融化。

    根據英媒《每日郵報》報導，澳洲致力於野生動物救護的護士馬查多（Kerry Machado），近日成功援救了一隻名為「櫻桃」的無尾熊寶寶，她於當地時間19日在臉書上傳「餵奶影片」，讓許多人揪心。

    畫面可見，飢腸轆轆地「櫻桃」，依偎在馬查多腿上擺著的綠色毛毯中，一口一口渴望地「啜飲」著粉色奶嘴中的牛奶，而這段療癒的影片上傳至今，已獲得超過2萬次瀏覽、679人按讚及超過100則留言，不少網友都直呼相當可愛。

    對此，網友表示：「我的母愛本能被激發了，她（櫻桃）超級吸睛的」、「櫻桃超可愛的，好像小士兵，喜歡她喝奶時所發出的聲音」、「太可愛了，真想把她擁入懷中」、「我發誓能餵她喝一整天的奶」、「我的心冒出紅色泡泡了，也想生孩子了。」

    報導指出，由於棲息地破壞、氣候變遷、森林大火及交通意外，無尾熊數量正在銳減，據最新的估計，目前全澳洲僅剩下3.2萬至5.8萬隻無尾熊，低於2018年4.6萬至8.2萬隻的記錄，所以澳洲當局已將新南威爾斯州、昆士蘭州及澳洲首都直轄區的無尾熊，列為瀕危物種。

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