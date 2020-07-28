澳洲森林大火影響近30億動物 超出原預估量3倍

受傷的無尾熊被搜救人員救出失火的森林。（歐新社）

2020-07-28 23:57:48

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲科學家首次揭露，從去年延燒到今年初的森林大火對於野生動、植物造成影響之巨高出原預估量3倍。科學家指出，在2019年和2020年澳洲毀滅性的森林大火季節，有近30億隻動物因大火致死或流離失所。

《衛報》 報導，據估計，澳洲大火影響了1.43億隻哺乳類動物、1.8億隻鳥類、5100萬隻蛙類和25億隻爬蟲類動物。並非所有的動物都是被火焰或高溫殺死，然而科學家表示，存活下來的野生動物的生存前景堪憂，因災後仍必須忍受隨之而來的的飢餓、脫水和掠食者（主要是貓科動物）。

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一份由世界自然基金會（WWF）委託來自五個學術機構（雪梨大學、新南威爾斯大學、紐卡索大學、查爾斯特大學和澳洲鳥類學會）的10位科學家所得出的中期報告顯示，這場大火造成的損失遠遠超過了之前的估計數，即為超過10億隻動物被殺。

負責此項報告的雪梨大學（University of Sydney）生態學教授、同時也是澳洲科學院院士的迪克曼（Chris Dickman）指出，這次報告的主要發現令研究人員都感到震驚，「30億原生的脊椎動物是個巨大的數字。這個數字大到無法理解。幾乎是地球上人口數的一半。」

迪克曼說，這項報告表明，除了國際群眾所認知的大火受害者—無尾熊之外，受到影響更甚的是許多爬蟲類動物，它們都是較小的物種，例如石龍子（Skink），它們生存的密度可達每公頃1500多隻。

自1980年代後期以來，澳洲科學家就警告，溫室氣體會增加森林大火的危險。3月份的一項分析發現，自1900年以來，導致澳洲大火的炎熱和乾燥條件風險增加了四倍多。

多位科學家呼籲在森林大火之後全面改革受威脅物種的保護措施，包括更好地監測生物多樣性。而莫里森（Scott Morrison）政府作出回應，宣布將引入新的國家環境標準，以此標準為依據來評估批准主要的開發。

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