為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    面臨前所未有的居住壓力！澳洲將無尾熊列「瀕危物種」

    澳洲無尾熊。（資料照，法新社）

    澳洲無尾熊。（資料照，法新社）

    2022/02/11 17:25

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲東部各州許多有袋動物（Marsupial）棲息地，因長期乾旱、都市化衝擊及夏季的叢林大火而遭受威脅，政府於2月11日宣布，包含新南威爾斯州在內共3個地區，將把無尾熊列為瀕危物種（Endangered species）。

    根據《半島電視台》報導，有鑑於澳洲東部各州內的有袋動物、無尾熊等所居住的「桉樹棲息地」（Eucalyptus Tree Habitats）面臨前所未見的居住壓力，環境部長雷（Sussan Ley）宣布，將提升包括東岸新南威爾斯州、昆士蘭州及澳洲首都直轄區（Australian Capital Territory）的無尾熊保護位階。

    環境部長雷於2月11日發出聲明表示，由於長期乾旱的衝擊，加上伴隨而來的黑色夏季叢林大火，和過去20年疾病、城市化與棲息地喪失的積累影響，所以才會作出這項決定。

    報導指出，澳洲地區的世界自然基金會（WWF-Australia）、國際愛護動物基金會（IFAW）及國際人道協會（HSI）早在2020年4月時，就曾向政府提議，將無尾熊列入瀕危物種名單。

    澳洲無尾熊的數量急遽下降，先前的研究指出，自2001年起，昆士蘭州的無尾熊數量下降了約50%；而新南威爾斯州更嚴重，下滑比率為62%。

    澳洲環境部長雷指出，將提升包括東岸昆士蘭州、新南威爾斯州和澳洲首都直轄區的無尾熊保護位階。（資料照，歐新社）

    澳洲環境部長雷指出，將提升包括東岸昆士蘭州、新南威爾斯州和澳洲首都直轄區的無尾熊保護位階。（資料照，歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    澳洲新南威爾斯州單日確診6394人 再創新高
    2021/12/26 18:01

    澳洲新南威爾斯州單日確診6394人 再創新高
    200隻國寶無尾熊遭虐殺 澳洲無良商人被控上百項罪名
    2021/12/22 21:53

    200隻國寶無尾熊遭虐殺 澳洲無良商人被控上百項罪名

    年假症候群大爆發！1/3成人血糖飆升
    澳洲地方選戰赫見「習近平」競選看板 媒體批︰到底誰這麼蠢
    2021/12/05 14:46

    澳洲地方選戰赫見「習近平」競選看板 媒體批︰到底誰這麼蠢
    去年野火釀新州「無尾熊戰爭」 澳聯盟2黨因保育政策一度鬧翻
    2020/09/12 11:15

    去年野火釀新州「無尾熊戰爭」 澳聯盟2黨因保育政策一度鬧翻
    澳洲大火加劇棲地破壞 新州無尾熊恐2050滅絕
    2020/06/30 15:20

    澳洲大火加劇棲地破壞 新州無尾熊恐2050滅絕
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播