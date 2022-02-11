面臨前所未有的居住壓力！澳洲將無尾熊列「瀕危物種」

澳洲無尾熊。（資料照，法新社）

2022/02/11 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲東部各州許多有袋動物（Marsupial）棲息地，因長期乾旱、都市化衝擊及夏季的叢林大火而遭受威脅，政府於2月11日宣布，包含新南威爾斯州在內共3個地區，將把無尾熊列為瀕危物種（Endangered species）。

根據《半島電視台》報導，有鑑於澳洲東部各州內的有袋動物、無尾熊等所居住的「桉樹棲息地」（Eucalyptus Tree Habitats）面臨前所未見的居住壓力，環境部長雷（Sussan Ley）宣布，將提升包括東岸新南威爾斯州、昆士蘭州及澳洲首都直轄區（Australian Capital Territory）的無尾熊保護位階。

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環境部長雷於2月11日發出聲明表示，由於長期乾旱的衝擊，加上伴隨而來的黑色夏季叢林大火，和過去20年疾病、城市化與棲息地喪失的積累影響，所以才會作出這項決定。

報導指出，澳洲地區的世界自然基金會（WWF-Australia）、國際愛護動物基金會（IFAW）及國際人道協會（HSI）早在2020年4月時，就曾向政府提議，將無尾熊列入瀕危物種名單。

澳洲無尾熊的數量急遽下降，先前的研究指出，自2001年起，昆士蘭州的無尾熊數量下降了約50%；而新南威爾斯州更嚴重，下滑比率為62%。

澳洲環境部長雷指出，將提升包括東岸昆士蘭州、新南威爾斯州和澳洲首都直轄區的無尾熊保護位階。（資料照，歐新社）

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