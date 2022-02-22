允俄軍入駐建軍事基地 烏東2共和國與俄羅斯條約內容曝

頓內茨克和盧甘斯克共和國允許俄羅斯可在當地建立軍事基地，並就互相保護、軍事合作以及邊界認定等達成協議。（美聯社）

2022/02/22 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷21日簽署命令，承認烏克蘭東部2個分離共和國是獨立實體，彼此簽訂友好合作互助條約，條約內容曝光，俄羅斯已獲得在烏克蘭兩個分離地區建立軍事基地的權利，也認可邊界。

據《路透》報導，俄羅斯總統普廷簽署協議承認烏東頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）共和國獨立，同時下令軍隊進入烏克蘭東部展開「維和行動」，烏克蘭東部局勢急遽升溫，俄羅斯也與兩「共和國」簽訂友好合作互助條約。

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頓內茨克和盧甘斯克共和國允許俄羅斯可在當地建立軍事基地，並就互相保護、軍事合作以及邊界認定等達成協議，其中邊界認定相當關鍵，因為兩「共和國」所聲稱的邊界有部分地區處於烏克蘭控制之下，俄軍恐為其拿下這些地區的控制權。

此外俄羅斯也將重建當地經濟，頓巴斯面積約6萬平方公里，蘇聯解體後被劃入烏克蘭，是烏最大煤炭基地，也是前蘇聯最重要的重工業中心之一，但2014年兩「共和國」宣布從烏克蘭獨立後，8年戰火讓當地急需大規模支援重建經濟。

俄羅斯與內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）共和國友好合作互助條約為期10年，除非有一方主動退出，不然可自動延展5年。

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