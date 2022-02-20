莫斯科批「預測俄軍動向」是挑釁！ 烏克蘭籲：即刻制裁俄羅斯

俄羅斯與烏克蘭衝突一觸即發！俄羅斯今天聲稱，西方國家一再公布預測俄軍入侵烏國的日期是種挑釁；烏克蘭說，西方規劃若俄國侵犯烏國將祭出制裁，現在是時候實施至少一部份的制裁。圖為白俄羅斯國防部今天公布19日與俄羅斯聯合軍演的畫面。（法新社）

2022/02/20 22:17

〔中央社〕克里姆林宮發言人培斯科夫表示，西方國家一再預測俄羅斯軍隊入侵烏國的日期是種挑釁。烏克蘭則說，西方規劃若俄國侵犯烏國將祭出制裁，現在是時候實施至少一部份的制裁。

美國總統拜登（Joe Biden）18日表示，他確信俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）已決定侵略烏克蘭，雖然還有外交協商餘地，但他預期俄國幾天內就會前進烏國。俄國則屢屢否認打算侵略烏克蘭。

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培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴俄國電視台「第一頻道」（Rossiya 1），蒲亭並未理會西方這類聲明。

他說，西方一再預測俄軍動向，「直接導致局勢更趨緊張，當緊繃氛圍升高至極限，例如現在接觸線（指烏克蘭東部政府軍與親俄分離主義區域的界線）的情況，那麼任何一點擦槍走火、意料外的事件，或是依計畫發動的輕微挑釁，都可能導致無可彌補的後果」，「所以這一切可能會產生不利後果，天天宣布俄國侵略烏克蘭的日期，是一種非常差勁的行徑」。

俄羅斯駐聯合國第一副常駐代表紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）今天也反譏，英美情報人員對於烏克蘭情勢的評估不能相信，因為他們在美軍帶頭侵犯伊拉克前，曾犯下許多嚴重錯誤。

紀柏梁告訴英國天空新聞網，「我們不相信英美情報，他們屢屢讓我們和全世界失望」，例如當年宣稱伊拉克擁有大規模殺傷性武器。

2003年3月，以美國為首的聯軍入侵伊拉克，並指控當時的海珊（Saddam Hussein）政府擁有大規模殺傷性武器。之後海珊垮台，但從未發現此類武器。

紀柏梁還說，沒有人能對俄國在國內何處軍演說三道四。

西方領袖多次示警俄國即將攻擊烏克蘭，烏東衝突也升溫，俄國與盟邦白俄羅斯今天又宣布延長在烏克蘭邊界附近的軍事演習，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）隨即發布聲明呼籲：「必須現在就制止俄國。」

庫列巴在慕尼黑（Munich）安全會議上發表演說，呼籲西方「是時候行動了，我正式表明有完善理由實施制裁俄國的計畫，至少是其中一部分，現在就實施」。

目前擔任歐洲安全暨合作組織（OECE）主席國的波蘭則說，歐安組織常設理事會將召開特別會議，討論烏克蘭議題。

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