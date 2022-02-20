為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    莫斯科批「預測俄軍動向」是挑釁！ 烏克蘭籲：即刻制裁俄羅斯

    俄羅斯與烏克蘭衝突一觸即發！俄羅斯今天聲稱，西方國家一再公布預測俄軍入侵烏國的日期是種挑釁；烏克蘭說，西方規劃若俄國侵犯烏國將祭出制裁，現在是時候實施至少一部份的制裁。圖為白俄羅斯國防部今天公布19日與俄羅斯聯合軍演的畫面。（法新社）

    俄羅斯與烏克蘭衝突一觸即發！俄羅斯今天聲稱，西方國家一再公布預測俄軍入侵烏國的日期是種挑釁；烏克蘭說，西方規劃若俄國侵犯烏國將祭出制裁，現在是時候實施至少一部份的制裁。圖為白俄羅斯國防部今天公布19日與俄羅斯聯合軍演的畫面。（法新社）

    2022/02/20 22:17

    〔中央社〕克里姆林宮發言人培斯科夫表示，西方國家一再預測俄羅斯軍隊入侵烏國的日期是種挑釁。烏克蘭則說，西方規劃若俄國侵犯烏國將祭出制裁，現在是時候實施至少一部份的制裁。

    美國總統拜登（Joe Biden）18日表示，他確信俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）已決定侵略烏克蘭，雖然還有外交協商餘地，但他預期俄國幾天內就會前進烏國。俄國則屢屢否認打算侵略烏克蘭。

    培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴俄國電視台「第一頻道」（Rossiya 1），蒲亭並未理會西方這類聲明。

    他說，西方一再預測俄軍動向，「直接導致局勢更趨緊張，當緊繃氛圍升高至極限，例如現在接觸線（指烏克蘭東部政府軍與親俄分離主義區域的界線）的情況，那麼任何一點擦槍走火、意料外的事件，或是依計畫發動的輕微挑釁，都可能導致無可彌補的後果」，「所以這一切可能會產生不利後果，天天宣布俄國侵略烏克蘭的日期，是一種非常差勁的行徑」。

    俄羅斯駐聯合國第一副常駐代表紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）今天也反譏，英美情報人員對於烏克蘭情勢的評估不能相信，因為他們在美軍帶頭侵犯伊拉克前，曾犯下許多嚴重錯誤。

    紀柏梁告訴英國天空新聞網，「我們不相信英美情報，他們屢屢讓我們和全世界失望」，例如當年宣稱伊拉克擁有大規模殺傷性武器。

    2003年3月，以美國為首的聯軍入侵伊拉克，並指控當時的海珊（Saddam Hussein）政府擁有大規模殺傷性武器。之後海珊垮台，但從未發現此類武器。

    紀柏梁還說，沒有人能對俄國在國內何處軍演說三道四。

    西方領袖多次示警俄國即將攻擊烏克蘭，烏東衝突也升溫，俄國與盟邦白俄羅斯今天又宣布延長在烏克蘭邊界附近的軍事演習，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）隨即發布聲明呼籲：「必須現在就制止俄國。」

    庫列巴在慕尼黑（Munich）安全會議上發表演說，呼籲西方「是時候行動了，我正式表明有完善理由實施制裁俄國的計畫，至少是其中一部分，現在就實施」。

    目前擔任歐洲安全暨合作組織（OECE）主席國的波蘭則說，歐安組織常設理事會將召開特別會議，討論烏克蘭議題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「雙俄」延長聯合軍演 英媒：俄軍可能無限期停留白俄
    2022/02/20 21:22

    「雙俄」延長聯合軍演 英媒：俄軍可能無限期停留白俄
    俄烏衝突 意外曝光烏克蘭代孕行情....
    2022/02/20 20:52

    俄烏衝突 意外曝光烏克蘭代孕行情....

    年後轉職這家房仲業錄取率不到一成
    路透社目擊 烏克蘭叛軍掌控城市傳出爆炸聲
    2022/02/20 18:37

    路透社目擊 烏克蘭叛軍掌控城市傳出爆炸聲
    俄羅斯入侵烏克蘭會怎樣？ 外媒全面分析
    2022/02/20 16:09

    俄羅斯入侵烏克蘭會怎樣？ 外媒全面分析

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    別等俄動武！ 烏克蘭總統籲歐美：現在就公布制裁手段
    2022/02/20 16:00

    別等俄動武！ 烏克蘭總統籲歐美：現在就公布制裁手段
    英相強森：俄羅斯計劃發動1945年以來歐洲最大規模戰爭
    2022/02/20 10:30

    英相強森：俄羅斯計劃發動1945年以來歐洲最大規模戰爭
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播