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    新北板橋旅遊團疑食物中毒 大林慈濟醫院收治15人

    新北板橋旅遊團嘉義疑似食物中毒，大林慈濟醫院啟動大量傷患治療，幸都已無大礙。（圖由大林慈濟醫院提供）

    新北板橋旅遊團嘉義疑似食物中毒，大林慈濟醫院啟動大量傷患治療，幸都已無大礙。（圖由大林慈濟醫院提供）

    2025/02/25 16:37

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大林慈濟醫院急診部今天下午1點多收治從新北市板橋區至南部旅遊團15位出現腸胃道不適、上吐下瀉等症狀患者，該團旅客另有兩位團員在昨晚出現發燒等症狀先離隊返家，團員經接受症狀治療，初步檢查都無嚴重症狀，生命徵象穩定。

    嘉義縣衛生局據報後隨即派員前往調查處理，經醫療處置後該15人皆為輕狀，已返家休養，有關疑似食品中毒部分已依相關事件處理流程辦理，如調查結果（包含食品檢體、患者檢體、環境檢體及員工手部檢體等）最終判定為食品中毒案件，違反食安法第15條第1項規定依同法第44條可處新台幣6萬元至2億元罰鍰。

    大林慈濟醫院急診部副主任黃俊卿表示，目前送來15位腸胃炎的病患，大部份都是上吐下瀉、輕微發燒的症狀，所幸都無嚴重症狀。院方迅速啟動大量傷患機制，給予治療。經了解，第1位病患是23日晚上出現症狀，隔天陸續有一些人出現上吐下瀉的症狀，到25日還有團員出現這些症狀，從第1位病患出現症狀至今已是第3天。

    至於腸胃炎的原因，因團員們觀光的地點及飲食都十分多樣，目前仍在檢驗中，需要一點時間去釐清到底是哪一個環節造成感染的問題。

    旅行社李姓導遊指出，預定2月23日至25日到嘉義縣、市進行3天2夜的旅遊行程，昨天晚上已有團員表示腸胃不適，原以為只是吃太多或吃壞肚子，沒想到今天上午至故宮南院後，午餐時又有多人出現上吐、下瀉等症狀，因此下午緊急由遊覽車司機載送團員們至大林慈濟醫院就醫，公司也會負責此次就醫及後續相關事宜。

    新北板橋旅遊團嘉義疑似食物中毒，大林慈濟醫院啟動大量傷患治療，幸都已無大礙。（圖由大林慈濟醫院提供）

    新北板橋旅遊團嘉義疑似食物中毒，大林慈濟醫院啟動大量傷患治療，幸都已無大礙。（圖由大林慈濟醫院提供）

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