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    首頁　>　國際

    普廷正在「享受國際關注」 她點破俄軍進逼烏克蘭背後目的

    愛沙尼亞總理卡拉斯（見圖）說，俄羅斯總統普廷正在享受「俄羅斯在烏克蘭邊境大規模軍事演習」所帶來的國際關注。（路透）

    愛沙尼亞總理卡拉斯（見圖）說，俄羅斯總統普廷正在享受「俄羅斯在烏克蘭邊境大規模軍事演習」所帶來的國際關注。（路透）

    2022/02/17 23:46

    〔即時新聞／綜合報導〕愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）說，俄羅斯總統普廷正在享受「俄羅斯在烏克蘭邊境大規模軍事演習」所帶來的國際關注，期望透過一場成功的戰爭來提升國內對他的支持。

    據《路透》報導，卡拉斯今天（17日）說，現在烏俄的局勢非常嚴峻，「只要烏克蘭附近仍有超過10萬名俄軍，就絕不能給俄羅斯任何形式的讓步」。她補充，這將是一場在槍口下進行的談判。

    卡拉斯說：「我認為普廷非常享受自己被西方國家關注，畢竟他有幾年稍微被忽視了。」她解釋，而現在，西方國家不同的領導人不斷拜訪他、與他通話，每個人都在猜測他在想什麼或他可能會做什麼，這無疑使普廷現在變得「非常重要」。

    卡拉斯認為，俄羅斯在烏俄邊境增兵的部分目的，有可能是為了轉移國內疫情的壓力。《路透》指出，俄羅斯目前有幾十萬人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），然而只有一半人口接種疫苗。

    卡拉斯解釋：「當你的聲望下降時，會需要一個成功的戰爭來提升支持率。這也是俄羅斯曾經使用過的方式。因此，我認為這些事情都是有關聯的。」她提到，普廷也正試圖重申俄羅斯在國際的「大國」地位。

    「現在唯一能夠緩烏俄和局勢的是俄羅斯。」卡拉斯說，「俄羅斯造成了現在這樣的局面，但他也可以選擇退一步」。

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    俄羅斯總統普廷（見圖）。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷（見圖）。（美聯社）

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