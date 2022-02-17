俄軍喊撤卻加強戰備 美國防部長警告：可能找藉口開戰
2022/02/17 21:55
〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今（17）日駁斥俄羅斯方面關於撤軍的說法，因為美國觀測到俄軍在烏克蘭及俄羅斯邊境上持續備戰，加強血庫貯備，還出動了更多戰機。
《路透》報導，奧斯汀說，「我自己不久前還是一名士兵。我很清楚你不會沒有目的卻做這些準備，當然你也不會在準備打包回家的時候弄這些。」
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奧斯汀接著說，「我們觀察到他們出動了更多戰鬥機與支援性飛行載具，我們注意到他們在黑海加強戰備，我們也看到他們正在囤積血庫補給。」
一直在追蹤俄軍集結行動的美國民營公司Maxar Technologies指出，根據衛星影像顯示，俄軍雖然從烏克蘭邊境上撤回了一些軍事設備，但隨後又補充了新的一批至前線。
目前人在北大西洋公約組織（NATO）總部所在地布魯塞爾的奧斯汀也說，自從「俄羅斯把部隊移到北約的家門口後」，北約就在探討增強軍事方面的準備；另外，烏東今天傳來砲擊的消息也令人憂心。
奧斯汀也重申，美國對於俄羅斯可能策動「假旗行動」（false-flag operation）的警告，因為俄羅斯可能會以此作為開戰的藉口，「我們以前曾見過他們用過這種把戲。而我方與我們的盟友會保持警惕。」