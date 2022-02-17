俄軍喊撤卻加強戰備 美國防部長警告：可能找藉口開戰

美國國防部長奧斯汀今天在比利時布魯塞爾的北約總部記者會上發表看法。（美聯社）

2022/02/17 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今（17）日駁斥俄羅斯方面關於撤軍的說法，因為美國觀測到俄軍在烏克蘭及俄羅斯邊境上持續備戰，加強血庫貯備，還出動了更多戰機。

《路透》報導，奧斯汀說，「我自己不久前還是一名士兵。我很清楚你不會沒有目的卻做這些準備，當然你也不會在準備打包回家的時候弄這些。」

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奧斯汀接著說，「我們觀察到他們出動了更多戰鬥機與支援性飛行載具，我們注意到他們在黑海加強戰備，我們也看到他們正在囤積血庫補給。」

一直在追蹤俄軍集結行動的美國民營公司Maxar Technologies指出，根據衛星影像顯示，俄軍雖然從烏克蘭邊境上撤回了一些軍事設備，但隨後又補充了新的一批至前線。

目前人在北大西洋公約組織（NATO）總部所在地布魯塞爾的奧斯汀也說，自從「俄羅斯把部隊移到北約的家門口後」，北約就在探討增強軍事方面的準備；另外，烏東今天傳來砲擊的消息也令人憂心。

奧斯汀也重申，美國對於俄羅斯可能策動「假旗行動」（false-flag operation）的警告，因為俄羅斯可能會以此作為開戰的藉口，「我們以前曾見過他們用過這種把戲。而我方與我們的盟友會保持警惕。」

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