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    駭人影片曝！雪梨近60年首見 泳客被4.5米巨鯊撕咬吞下

    澳洲大城雪梨東南部海灘今（16）日下午發生鯊魚吃人事件。（路透）

    澳洲大城雪梨東南部海灘今（16）日下午發生鯊魚吃人事件。（路透）

    2022/02/16 23:04

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲大城雪梨東南部海灘今（16）日下午發生鯊魚吃人事件，一名男泳客遭一條4.5米長鯊魚攻擊，男子發出刺耳的尖叫聲後，海灘上多人驚恐目擊巨鯊把男子撕咬成2半，吞下他的部分身體，海上也出現一片鮮紅血跡。

    綜合外媒報導，新南威爾斯州警方表示，當地時間下午4時35分獲報，雪梨小灣海灘（Little Bay Beach）附近、馬拉巴爾（Malabar）布坎角（Buchan Point）發生意外。急救人員到場時，泳客已遭受致命傷害，醫護人員無能為力。

    這是1963年以來，雪梨首次發生致命的無端鯊魚攻擊事件。海邊有多位釣客和遊客親眼目睹這可怕的一幕，民眾說，身穿潛水服的男子在游泳時，被突然冒出的巨鯊垂直攻擊，並被拖到海面下，「就像是一輛車掉進水裡」，濺起大量水花。

    一位目擊者說，「我聽到一聲尖叫，然後看見鯊魚正咬著他的身體」、「牠吞掉了他身體的一部分」。另一人說，「鯊魚咬著屍體，到處都是血。」目擊者稱泳客是遭一條長約4.5公尺的大白鯊攻擊，但尚未確定。

    事發的小灣海灘已關閉。警方說，相關人員搜查現場後，「在水中找到了人類遺骸」，並繼續在該地區搜尋鯊魚。

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