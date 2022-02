駭人影片曝！雪梨近60年首見 泳客被4.5米巨鯊撕咬吞下

2022/02/16 23:04

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲大城雪梨東南部海灘今(16)日下午發生鯊魚吃人事件,一名男泳客遭一條4.5米長鯊魚攻擊,男子發出刺耳的尖叫聲後,海灘上多人驚恐目擊巨鯊把男子撕咬成2半,吞下他的部分身體,海上也出現一片鮮紅血跡。

綜合外媒報導,新南威爾斯州警方表示,當地時間下午4時35分獲報,雪梨小灣海灘(Little Bay Beach)附近、馬拉巴爾(Malabar)布坎角(Buchan Point)發生意外。急救人員到場時,泳客已遭受致命傷害,醫護人員無能為力。

這是1963年以來,雪梨首次發生致命的無端鯊魚攻擊事件。海邊有多位釣客和遊客親眼目睹這可怕的一幕,民眾說,身穿潛水服的男子在游泳時,被突然冒出的巨鯊垂直攻擊,並被拖到海面下,「就像是一輛車掉進水裡」,濺起大量水花。

一位目擊者說,「我聽到一聲尖叫,然後看見鯊魚正咬著他的身體」、「牠吞掉了他身體的一部分」。另一人說,「鯊魚咬著屍體,到處都是血。」目擊者稱泳客是遭一條長約4.5公尺的大白鯊攻擊,但尚未確定。

事發的小灣海灘已關閉。警方說,相關人員搜查現場後,「在水中找到了人類遺骸」,並繼續在該地區搜尋鯊魚。

#Sydney #Australia. Just this afternoon. Guy mauled by 4.5m #greatwhite #shark. This is filmed by dudes on scene. Guy was spear fishing. #littlebay #botanybay pic.twitter.com/3UFE6Oeb2m