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    慘遭鯊魚咬掉1條腿！ 美國女仍樂觀呼籲護鯊愛護海洋

    「國家地理頻道」日前播出鯊魚主題系列節目，並邀請美國21歲女子溫特分享2年前在梅肯堡沙灘被鯊魚攻擊的歷程。（圖擷取自Paige Winter臉書）

    「國家地理頻道」日前播出鯊魚主題系列節目，並邀請美國21歲女子溫特分享2年前在梅肯堡沙灘被鯊魚攻擊的歷程。（圖擷取自Paige Winter臉書）

    2021/07/18 00:57

    〔即時新聞／綜合報導〕國家地理頻道日前播出鯊魚主題系列節目，邀請美國21歲女子溫特（Paige Winter）分享她在2019年慘遭鯊魚襲擊的故事。失去一條腿和兩根手指的她仍樂觀生活，也呼籲民眾共同尊重海洋環境、關心鯊魚相關議題。

    根據英國《鏡報》報導，2019年6月溫特與家人至美國東岸北卡羅來納州（North Carolina on the US east coast）的梅肯堡海灘（Fort Macon beach）遊玩，一行人下水後，溫特突然感受到腳踝疑似遭人抓住，起初還以為是父親在惡作劇，怎料下一秒整個人竟被拖往海底深處，溫特才驚覺遭遇鯊魚襲擊。

    父救愛女 暴拳擊退鯊魚

    據報導，鯊魚緊咬著溫特的腿不放，更不斷扭動身體，企圖將她拖往更深的水域。溫特的父親查理（Charlie）發現女兒遇襲，緊緊抓住她，宛如與鯊魚「拔河」，拉扯過程中鯊魚一度鬆口，但下秒又一口奪去溫特兩根手指頭，查理為了救愛女，以拳頭瘋狂暴打鯊魚鼻尖，直到鯊魚放棄追咬離去。

    腳被咬爛 像碎紙機絞過

    溫特被救上岸，左腿鮮血淋漓，宛如碎紙機絞過，緊急送醫動了5個小時手術，最後只能截肢保命，骨盆和手部有嚴重撕裂傷，雙手神經也嚴重受損。

    即使慘遭鯊魚襲擊，溫特仍希望父親不要因此而生氣，她說，「牠只是在做鯊魚該做的事情」。樂觀的她更說，當初手術後第一件事，就是打電話詢問男友是否還愛她，也感謝男友的不離不棄。

    溫特說，雖然有時會感到沮喪，但不會因此阻止她做想做的事情。歷經這場大難，溫特雙手神經受損，無法整理自己的頭髮，行動不便裝義肢，但她仍順利完成夢想，考取大學美容相關科系。即使曾遭鯊魚攻擊，她仍尊重海洋生態環境，並呼籲民眾共同關心鯊魚的生存環境和安全。

    即便失去一條腿和兩根手指的溫特仍持續樂觀生活，也呼籲民眾共同尊重海洋環境、關心鯊魚相關議題。（圖擷取自Paige Winter臉書）

    即便失去一條腿和兩根手指的溫特仍持續樂觀生活，也呼籲民眾共同尊重海洋環境、關心鯊魚相關議題。（圖擷取自Paige Winter臉書）

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