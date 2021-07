慘遭鯊魚咬掉1條腿！ 美國女仍樂觀呼籲護鯊愛護海洋

「國家地理頻道」日前播出鯊魚主題系列節目,並邀請美國21歲女子溫特分享2年前在梅肯堡沙灘被鯊魚攻擊的歷程。(圖擷取自Paige Winter臉書)

2021/07/18 00:57

〔即時新聞/綜合報導〕國家地理頻道日前播出鯊魚主題系列節目,邀請美國21歲女子溫特(Paige Winter)分享她在2019年慘遭鯊魚襲擊的故事。失去一條腿和兩根手指的她仍樂觀生活,也呼籲民眾共同尊重海洋環境、關心鯊魚相關議題。

根據英國《鏡報》報導,2019年6月溫特與家人至美國東岸北卡羅來納州(North Carolina on the US east coast)的梅肯堡海灘(Fort Macon beach)遊玩,一行人下水後,溫特突然感受到腳踝疑似遭人抓住,起初還以為是父親在惡作劇,怎料下一秒整個人竟被拖往海底深處,溫特才驚覺遭遇鯊魚襲擊。

父救愛女 暴拳擊退鯊魚

據報導,鯊魚緊咬著溫特的腿不放,更不斷扭動身體,企圖將她拖往更深的水域。溫特的父親查理(Charlie)發現女兒遇襲,緊緊抓住她,宛如與鯊魚「拔河」,拉扯過程中鯊魚一度鬆口,但下秒又一口奪去溫特兩根手指頭,查理為了救愛女,以拳頭瘋狂暴打鯊魚鼻尖,直到鯊魚放棄追咬離去。

腳被咬爛 像碎紙機絞過

溫特被救上岸,左腿鮮血淋漓,宛如碎紙機絞過,緊急送醫動了5個小時手術,最後只能截肢保命,骨盆和手部有嚴重撕裂傷,雙手神經也嚴重受損。

即使慘遭鯊魚襲擊,溫特仍希望父親不要因此而生氣,她說,「牠只是在做鯊魚該做的事情」。樂觀的她更說,當初手術後第一件事,就是打電話詢問男友是否還愛她,也感謝男友的不離不棄。

溫特說,雖然有時會感到沮喪,但不會因此阻止她做想做的事情。歷經這場大難,溫特雙手神經受損,無法整理自己的頭髮,行動不便裝義肢,但她仍順利完成夢想,考取大學美容相關科系。即使曾遭鯊魚攻擊,她仍尊重海洋生態環境,並呼籲民眾共同關心鯊魚的生存環境和安全。

即便失去一條腿和兩根手指的溫特仍持續樂觀生活,也呼籲民眾共同尊重海洋環境、關心鯊魚相關議題。(圖擷取自Paige Winter臉書)

