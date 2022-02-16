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    COVAX計畫運作困難 外媒：AZ疫苗「這問題」是關鍵！

    AZ疫苗保存期限相當短，間接造成武肺疫苗全球取得機制（COVAX）上的困難。（路透）

    AZ疫苗保存期限相當短，間接造成武肺疫苗全球取得機制（COVAX）上的困難。（路透）

    2022/02/16 17:44

    〔即時新聞／綜合報導〕《路透》今（16）日指出，AZ疫苗是目前COVAX平台上保存期限最短的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，這也間接造成COVAX運作上的困難。

    據《路透》報導，世界衛生組織（WHO）的一份內部文件指出，COVAX計畫讓富裕國家捐贈多餘的疫苗給其他需要疫苗的國家，達到疫苗共享的期望，然而非洲目前仍只有約10%人口接種疫苗，原因包括，富裕國家以其財力優先取得到第一批疫苗的「疫苗不平等」，再加上非洲國家本身猶豫不決、拒收快過期疫苗等問題。

    而其中，根據幾位COVAX和歐盟官員指出，保存期短的問題主要都涉及AZ疫苗，因為AZ疫苗從裝瓶日起只有6個月的保存期限，該公司本身的品質檢查就需要幾個月的時間。此外，COVAX向全球分配疫苗的複雜流程，以及捐贈國要求要贈與給指定國家等問題，又進一步消耗疫苗的保存期限。

    報導指出，WHO的一份內部文件紀錄19個中、西非國家，1月31日至2月6日的疫苗庫存情況，當週過期的疫苗總劑量中，AZ占130萬劑、嬌生（Johnson & Johnson）共28萬劑、莫德納（Moderna）為1.5萬劑，和1.3萬劑俄羅斯的史普尼克V（Sputnik V）疫苗，且這19個非洲國家都有過期的AZ疫苗。

    報導提到，對於擁有專業知識和基礎設施的富裕國家而言，疫苗保存期短並非問題，然而對於非洲國家等沒有適當保存系統的國家而言，將很難克服此問題。

    根據WHO批准的疫苗儲存指南，嬌生疫苗冷凍後可保存2年、輝瑞疫苗可保存9個月，莫德納可保存7個月。

    全球疫苗免疫聯盟（GAVI）表示，已經鼓勵阿斯利康公司向世衛組織申請延長AZ疫苗的有效期限，但目前尚未正式申請。阿斯利康公司表示，由於其疫苗產線龐大，因此這一程序會很複雜。

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