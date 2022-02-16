軍情動態》印尼計畫打造NSM飛彈巡邏艇 構想與前總長李喜明類似

海軍打擊飛彈（NSM）。（圖擷取自「孔斯貝格（Konsberg）」公司官網）

2022/02/16 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕印尼海軍計劃讓去年8月下水的國造匿蹤三船體快速飛彈巡邏艇（Trimaran Fast Attack Craft），掛載由挪威康斯堡防衛暨航太公司（KDA）所研發的「海軍打擊飛彈」（NSM），該構想類似我國曾提出的「微型飛彈突擊艇」計劃。

根據《Naval News》報導，印尼時間2月9日，印尼海軍參謀長馬戈諾（Yudo Margono）於首都雅加達（Jakarta）與當地造船公司北海船廠（PT Lundin）、挪威康斯堡防衛暨航太公司、及印尼PT.數據整合（PT. Datareka Integrasia）員工會面時指出，海軍有意願收購NSM飛彈。

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此次4方會面共聚焦3個討論議題，分別是將匿蹤巡邏艇「果洛號」（KRI Golok）升級、取得快速飛彈艇（Fast Missile Boat），並添購NSM「海軍打擊飛彈」。

康斯堡防衛公司表示，NSM是一種適合印尼海軍責任區（Area of Responsibility）的彈種，能有效在群島的自然地形上發揮功能，而該彈的最遠射程能達250公里，其可掛戴於33噸重、航速達55節（約102公里）的快速攻擊艇上。

此外，印尼海軍也打算另外添購艦艇，而馬戈諾參謀長也有興趣將NSM飛彈，部署於「果洛號」上，藉此評估該彈的能力及相容性，是否符合海軍的需求及抱負。

據了解，海軍打擊飛彈配置於小型飛快艇的構想，類似我國前參謀總長李喜明於2018年所提出的「微型飛彈突擊艇」計劃，當時盼望能讓海軍於2029年前，籌獲60艘突擊艇，但全案經海軍評估後，認為「不符合作戰需求」，加上立院全數減列預算，因此該案宣告終結。

印尼海軍參謀長馬戈諾於9日和北海船廠、挪威康斯堡防衛公司、數據整合公司，舉行四方會談，盼添購NSM飛彈。（圖擷取自koarmada_1官方IG）

國防部前參謀總長李喜明，曾於2018年所提出的「微型飛彈突擊艇」計劃，盼望能讓海軍於2029年前，籌獲60艘突擊艇，但全案以失敗告終。（資料照）

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