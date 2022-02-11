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    軍情動態》印尼大進補！昨獲法42架飆風戰機 今美再售36架F-15ID

    美同意出售印尼36架F-15ID戰鬥機。示意圖。（法新社）

    美同意出售印尼36架F-15ID戰鬥機。示意圖。（法新社）

    2022/02/11 09:58

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼昨日才宣布與法國達成協議，採購42架飆風戰機（Rafale），今日美國隨即宣布同意出售印尼36架F-15ID戰鬥機，頗有商業競爭味道，但最大贏家無疑是獲得戰力大進補的印尼空軍。

    美國防合作安全局當地時間週四發布聲明，國務院同意出售印尼政府36架F-15ID戰鬥機，87台F110-GE-129或F100-PW-229引擎，45組AN/APG-82（V）1型電子掃描陣列雷達（AESA）雷達系統，45組AN/ALQ-250鷹式主被動警告暨生存性系統（EPAWSS）等軍事設備，以及提供相關後勤支援，總金額約139億美元（約新臺幣3905億）。

    美政府表示，藉由軍售提升區域內重要夥伴維安能力，可維持印太地區的政治局勢穩定和經濟繁榮，符合美國的外交政策目標和國家安全利益，「協助印尼發展並維持強大有效的自我防衛能力，對美國的國家利益來說至關重要。」

    印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）與法國軍務部長帕利（Florence Parly）昨日在雅加達簽訂了合約，採購買42架飆風，並先交付6架，用於替換老舊的F-16s與蘇愷（Sukhois）機隊。

    由於美英澳聯盟（AUKUS）先前宣布協助澳洲打造核潛艇艦隊，使得已先和澳洲簽署潛艇合約的法國大為光火，雙方關係一度緊張。

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