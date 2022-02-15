越南駐烏克蘭大使：俄烏戰爭機率僅千分之一

商用衛星業者Maxar拍攝到大批新型的俄羅斯Su-34戰機群集，這個機場的位置在亞速海畔，屬於克拉斯諾達爾邊疆區（Krasnodar Krai）的濱海阿赫塔爾斯克空軍基地（Primorsko Akhtarsk Airbase）。（美聯社）

2022/02/15 19:03

〔中央社〕越南駐烏克蘭大使阮鴻石表示，俄羅斯與烏克蘭發生戰爭的機率僅千分之一，當前各方都在努力尋求妥協，分歧並未大到要用武力解決。他還說，當地越南人並沒有打算撤離。

越南青年報（Tuoi Tre）今天報導，越南駐烏克蘭大使阮鴻石（Nguyen Hong Thach）13日晚間在一個溜冰場接受訪問時做上述表示。他還強調，在這裡溜冰的200人中沒有任何人認為會發生戰爭。

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美國近日不斷有消息聲稱俄國可隨時入侵烏克蘭，且16日是一大可能時機點。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）14日對全國談話時也說：「有人告訴我們，2月16日將是（俄國）入侵的日子…」，但他先前則要美國提出何以是16日入侵的證據。

阮鴻石說：「顯然有邊境緊張這件事，但是沒有人想到戰爭發生的可能性。就連烏克蘭政府對明天可能發生戰爭的消息也與西方有不同看法，造成不必要的恐慌。」

他強調，在烏克蘭的越南人情況仍然很穩定，越南駐烏克蘭大使館已經準備好保護公民的方案，並及時掌握越南人在烏克蘭的情況，根據了解，「當地越南人的生活依舊正常」。

被問及俄羅斯和烏克蘭之間發生戰爭的可能性時，阮鴻石表示，機率只是千分之一，因為現在各方都在努力尋求妥協，分歧並未大到要用武力解決。

阮鴻石指出，在烏克蘭生活的越南人跟西方各國公民不一樣，也不同於戰爭發生前在伊拉克、利比亞工作的越南公民，因此不能採用西方撤離公民的方式或採用越南過去從伊拉克或利比亞撤離勞工的方式。

越南在早期向東歐國家輸出許多勞動力，而今在烏克蘭就有許多當時因為工作而留下來的越南人，他們居住在基輔（Kyiv）、哈科夫（Kharkov）、敖德薩（Odessa）等大城市，共計約1萬人口。

阮鴻石指出，越南人已在烏克蘭生活多年，依附於此。越南駐烏克蘭大使館聯繫烏克蘭各大城市的越南人，以及住在烏東分離主義者所控制頓內茨克州（Donetsk）的越南人等，而絕大多數人都沒有考慮撤離。

他說：「大使館也已準備好最壞情況下的保護公民方案和措施。具體而言，在發生戰爭時將公民從戰區撤離到和平區，或依照要求撤回越南，並將外交官家屬撤回國。」

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