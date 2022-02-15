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    狼師性侵12少女害8人產9子 判終身監禁

    印尼狼師哈里在5年內性侵12位女學生，其中8人共生下9名小孩。（圖翻攝自推特）

    印尼狼師哈里在5年內性侵12位女學生，其中8人共生下9名小孩。（圖翻攝自推特）

    2022/02/15 15:43

    〔編譯陳成良／綜合報導〕印尼西爪哇省36歲男老師哈里（Herry Wirawan）因為欲求不滿，竟然把未成年女學生當成洩慾工具，被控2016年至2021年間一共性侵至少12名女學生，其中8人因他懷孕生子，而哈里不但挪用學校公款開房，還將女學生產下的小孩登記成孤兒向政府單位募款，荒唐行徑引起印尼社會不滿，印尼法院15日重判他終身監禁。

    據《法新社》及當地媒體報導，加害人哈里是西爪哇省萬隆市（Bandung）一間伊斯蘭寄宿學校的老師，被控一共性侵12名女學生，事件曝光時，已經有4名女學生生下孩子，而在案情審理期間又有多名少女陸續生下孩子，最後8女一共生下9名小孩，其中有一受害者兩次生子。

    檢察官曾敦促法院判處哈里死刑，但萬隆地方​​法院的法官裁定，判處哈里終身監禁。法官還拒絕了檢方要求對哈里進行化學閹割的呼籲。

    哈里的誇張惡行引發外界憤怒，法庭資料顯示，他時常以妻子無法履行夫妻義務為由，在房中脅迫少女與他發生關係，還哄騙以後會娶她們為妻或是會幫忙支付讀書費用。

    哈里的獸行直到去年5月才東窗事發，當時一名懷孕的受害者返鄉過開齋節時向家人求助，家人報警將哈里逮捕。萬隆地方法院去年11月初審理時有受害人作證，社群網站揭露了相關消息，媒體才知情跟進報導，震驚了印尼全國。

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