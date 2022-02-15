烏俄緊張局勢未解 美防長15日起訪問歐洲3國

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）15日起將訪問比利時、波蘭和立陶宛，會見3國軍方和政府高層。（美聯社資料照）

2022/02/15 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯大軍隨時可能入侵烏克蘭，緊張情勢升高之際，美國國防部14日宣布，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）15日起將訪問比利時、波蘭和立陶宛，會見3國軍方和政府高層。

美國國防部14日聲明指出，奧斯汀15日將出訪海外，與比利時、波蘭和立陶宛的軍方和政府高層會面，奧斯汀還將在布魯塞爾參加北約部長級會議，並會見北約成員國的國防部長。

請繼續往下閱讀...

聲明說，奧斯汀將在比利時與北約成員國的國防部長會面，討論俄羅斯在烏克蘭邊境附近的軍事建設，並重申美國對北約第5條款的承諾，繼續推動北約在威懾和防禦方面的發展，同時確保北約做好迎接明天挑戰的準備。

在波蘭，奧斯汀將會見波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak），強化雙邊合作安全和夥伴關係；在立陶宛，奧斯汀將會見立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）、總理莫尼特（Ingrida Simonyte）和國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anušauskas）。

同時，奧斯汀還會在立陶宛與愛沙尼亞國防部長國防部長拉凱勒（Kalle Laanet）、拉脫維亞國防部長帕布瑞克斯（Artis Pabriks）進行會晤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法