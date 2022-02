名醫與妻重返求婚地點！濃霧山中尋找意外從91公尺處摔死

2022/02/15 11:07

〔即時新聞/綜合報導〕英國前曼徹斯特城足球俱樂部(Manchester City Football Club)隊醫巴特勒(Jamie Butler),日前與妻子重返約27年前求婚成功的山區,攀登途中他為了尋找確切的地點,卻在濃霧中從約91公尺高處意外摔落山谷,不幸逝世。

綜合外媒報導,54歲的前隊醫巴特勒,於27年前在湖區的岩稜區(Striding Edge)山脊與太太瑪格麗特(Margaret)求婚成功,因此2人相約於去年11月重返踏青,當日抵達岩稜區時,瑪格麗特感到過於疲憊而停下休息,巴特勒獨自在濃霧瀰漫山中尋找確切求婚地點,卻意外從約91公尺高處摔落深谷。

瑪格麗特近日接受專訪透露,事發當時巴特勒離開一段時間後,她開始大喊丈夫名字後未得到對方回應,就立刻報警求救。救難人員表示,不久後在山崖下尋獲尚巴特勒,因身體多處受傷與骨折,不幸身亡。

據悉,巴特勒於2007年加入曼徹斯特城足球俱樂部的醫療團隊,2年後晉升為高級醫務官,隨後成為「塞爾鯊魚隊」(Sale Sharks)的隊醫人員。

