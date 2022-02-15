名醫與妻重返求婚地點！濃霧山中尋找意外從91公尺處摔死

英國前曼徹斯特城足球俱樂部隊醫巴特勒，日前與妻子重返約27年前求婚成功的高山，攀登途中他為了尋找確切的地點，卻在濃霧中從約91公尺高處意外摔落山谷，不幸逝世。（圖擷取自「Google地圖」）

2022/02/15 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕英國前曼徹斯特城足球俱樂部（Manchester City Football Club）隊醫巴特勒（Jamie Butler），日前與妻子重返約27年前求婚成功的山區，攀登途中他為了尋找確切的地點，卻在濃霧中從約91公尺高處意外摔落山谷，不幸逝世。

綜合外媒報導，54歲的前隊醫巴特勒，於27年前在湖區的岩稜區（Striding Edge）山脊與太太瑪格麗特（Margaret）求婚成功，因此2人相約於去年11月重返踏青，當日抵達岩稜區時，瑪格麗特感到過於疲憊而停下休息，巴特勒獨自在濃霧瀰漫山中尋找確切求婚地點，卻意外從約91公尺高處摔落深谷。

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瑪格麗特近日接受專訪透露，事發當時巴特勒離開一段時間後，她開始大喊丈夫名字後未得到對方回應，就立刻報警求救。救難人員表示，不久後在山崖下尋獲尚巴特勒，因身體多處受傷與骨折，不幸身亡。

據悉，巴特勒於2007年加入曼徹斯特城足球俱樂部的醫療團隊，2年後晉升為高級醫務官，隨後成為「塞爾鯊魚隊」（Sale Sharks）的隊醫人員。

Former Man City doctor Jamie Butler fell to his death from spot where he proposed to his wife https://t.co/7th2Pm3F2n — Brian James （@yazzooguy） February 14, 2022

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