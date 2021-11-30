才走到戶外抽根菸…她目睹暴風「樹木壓垮酒吧屋頂」逃過一劫

低氣壓風暴亞文（Storm Arwen）本月27日直撲英國，狂風達14級（中颱等級），當局也發出「紅色警報」。近日有1名酒吧員工在吸菸區休息時，目睹一旁大樹因被強風吹倒，瞬間壓垮酒吧屋頂，監視器畫面曝光後，引起外界關注。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2021/11/30 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕低氣壓風暴亞文（Storm Arwen）本月27日直撲英國，狂風達14級（中颱等級），當局也發出「紅色警報」。近日有1名酒吧員工在吸菸區休息時，目睹一旁大樹因被強風吹倒，瞬間壓垮酒吧屋頂，監視器畫面曝光後，引起外界關注。

綜合外媒報導，事件發生於本月27日在城市布里真德市（Bridgend）某間酒吧，儘管當地強風來襲，55歲的酒吧員工龐德（Cheryl Pound）仍正常上班，她於當晚凌晨1點工作到一半時，前往戶外的吸菸區休息。

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未料龐德才剛點燃起香菸，忽聽見旁邊「樹木斷裂聲」，過沒幾秒便撞見酒吧的屋頂遭到樹木壓垮；對此她說「由於當晚我都在酒吧中服務，雖知道有強風，但並未放在心上，那支香菸救了我的性命！」。

這場強風引發當地氣溫驟降，暴風雪加上強風襲擊，導致房屋毀損，同時造成大規模斷電，目前約有3.3萬戶住家尚未恢復供電。

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