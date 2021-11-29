低氣壓風暴強襲英國！61旅客受困全英「海拔最高旅館」3天

61名旅客也因這場風暴被困在英國海拔最高的旅館3天，並在今（29）日順利離開。（美聯社）

2021/11/29 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕低氣壓風暴亞文（Storm Arwen）27日直撲英國，連續2日強襲英國，狂風達14級（中颱等級），官方罕見發出「紅色警報」。61名旅客也因這場風暴被困在英國海拔最高的旅館3天，並在今（29）日順利離開。

綜合外媒報導，Tan Hill Inn位在海拔528公尺處，是英國海拔最高的一間旅館，27日早上強襲英國的風暴亞文，使當地的道路被封鎖，61位旅客因此被困在該旅館中。據報導，有部分旅客是在26日聽完英國搖滾樂團綠洲樂團（Oasis）的演唱會後，在晚間入住該旅館，然而隔日襲來的暴風雪使他們全被困在當地，直到今日早上才順利離開。

請繼續往下閱讀...

報導指出，旅館經理湯森（Nicola Townsend）表示，旅客們睡在我們旅館的沙發和地板上，而且還自願幫忙清洗桌子和杯子；此外，綠洲樂團也被困在同一旅社中，他們拿出吉他，與大家一同歌唱。

湯森表示，「旅客們已經形成了相當的友誼，就像一個大家庭，我們已經討論明年要再舉行一次聚會」。她也說：「今天早上一輛鏟雪車設法通過，有一些旅客已經開車跟在鏟雪車後面設法回家。」

報導也指出，其中一位被困住的旅客歐飛登（Martin Overton）表示，他在旅館受到很好的照顧，也結識了新朋友，「那裡備有樂器和遊戲，從許多方面來看，這是一個獨特且愉快的假期，但我認為我們現在都準備好回家了」。

旅館經理湯森表示，「旅客們已經形成了相當的友誼，就像一個大家庭，我們已經討論明年要再舉行一次聚會」。（圖擷取自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法