大馬「智商不到70」毒販遭新加坡判死刑 16日以絞刑處決

智商不到70的大馬男子鮑斯傑菲丁（右），與同案共犯新加坡籍男子羅斯蘭峇卡（左），預定16日在新加坡監獄伏法。（翻攝自推特）

2022/02/14 17:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕一名來自馬來西亞沙巴的智能障礙男子鮑斯傑菲丁（Pausi Jefridin），被控走私毒品到新加坡，罪名成立後被判處死刑，將於本月16日在新加坡監獄伏法。另外，共犯的新加坡籍男子羅斯蘭峇卡也將在同一天面對絞刑。

據大馬《中國報》報導，根據亞洲反死刑網路組織（ADPAN）文告，儘管鮑斯傑菲丁的智商只有67，但新加坡法官駁回有關報告，並指智商低並非精神異常的證據。

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新加坡是一個嚴刑峻法的國家，販賣或者運輸毒品就會被判死刑（特別是販運超過15克海洛因、30克古柯鹼或500克大麻，為唯一死刑）。樟宜監獄為新加坡的死刑行刑地點，全數個案均以長距墜落絞刑方式處決。

鮑斯傑菲丁和羅斯蘭是在2008年販運96.07克海洛因和76.37克冰毒，2010年4月22日被新加坡高等法院判處死刑。

新加坡死刑制度為人權組織批評，尤其是將之作為對於犯非暴力罪行者的強制性刑罰（如毒品相關罪行），受到更廣泛的批評。

新加坡自由新聞工作者韓俐穎（Kirsten Han）日前在推特揭露，鮑斯傑菲丁和羅斯蘭的家人，是在本月9日獲新加坡當局通知兩人的行刑日期。「鮑斯傑菲丁來自大馬的家人，在他被處決前，只剩3天時間能探望他。」

韓俐穎說，根據法庭文件，鮑斯傑菲丁的智商只有67，低於正常人的85至115。

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