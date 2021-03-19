14年來最大宗 新加坡查獲20.5公斤大麻

新加坡近日查獲大量毒品，其中大麻量高達20.5公斤。（路透）

2021/03/19 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡在近日掃毒行動中，破獲共約35公斤毒品，價值高達約170萬元新幣（約新台幣3655萬元），其中包括20.5公斤大麻，是這14年來最多數量的大麻。據知，新加坡販運超過500克的大麻將可判處死刑。新加坡當局表示，將會盡全力將這些販毒集團抓捕到案。

綜合外媒報導，新加坡中央肅毒局指出，本週二與週三的掃毒行動中，逮捕3名男子，年齡介於27至33歲之間，查獲大量毒品，包括8.296公斤海洛因、6.439公斤安非他命、20.5公斤大麻、還有1091顆搖頭丸以及1000顆埃利敏5號。

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今早3位嫌犯前往法庭接受調查，新加坡中央肅毒局指出，此次查獲的毒品量，將能讓約3950位海洛因成癮者、3700名安非他命成癮者以及2930名大麻成癮者服用約1週，此批毒品的金額高達約170萬元新加坡幣。

情報署副署長佘俊慶則表示，「中央肅毒局以及整個內政團隊將會竭盡所能，將這些販毒集團繩之以法」。

據之，新加坡政府對於持有毒品超過500公克，即可判處以死刑，在某些情況中，可能判處長期監禁。人權機構說明，過去10年期間，曾有數十位外國人便因持有毒品而被施以絞刑。

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