長待太空恐永久傷害眼部 新發明高科技睡袋有望解決問題

科學家研發出一種特殊的睡袋，能模擬地球引力對人體帶來的影響。（擷取自西南醫學中心新聞稿）

2022/02/10 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕去年一份研究報告顯示，人類長期停留於太空中恐對眼睛帶來不可逆的傷害，增加安全執行太空旅行的難度，對此，科學家研發出一種特殊的睡袋，能模擬地球引力對人體帶來的影響，有望改善此狀況。

發表在學術期刊《JAMA眼科》雜誌的報告中，來自美國德州大學西南醫學中心（UT Southwestern）的生理學家海瑞恩（Christopher Hearon）與其同事做出了上述貢獻，研究團隊開發出一種高科技睡袋，以模仿地球引力對健康人體構成的影響。

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與在地球上不同，人類在太空等微重力環境下，肉體不受向下的重力影響，導致原本被拉置於下肢的液體異常分布於頭部及上半身，長期經歷這種情況，將導致部分器官所承受液壓高於正常，因而產生病變，進一步導致太空飛行相關神經性眼症候群（暫譯，spaceflight-associated neuro-ocular syndrome，SANS）。

這種症候群不會在僅執行短短2週飛行任務的太空人身上被發現，但對於長期處於太空中的人類而言，卻可能帶來難以逆轉的負面影響，實際症狀包括如視網膜脈絡膜褶皺及視神經盤水腫等多種結構性變化，若腫脹惡化並持續更長時間，視覺功能可能受到不可逆傷害。

為了解決微重力環境下的SANS症，研究團隊發明的新式高科技睡袋長僅及腰，正常使用時太空人的腰部以下將被完全包裹。為了模擬地球引力對人體內液體造成的向下吸力，睡袋內被設置成負壓環境，對外接口則完美貼合腰部。

依據研究者提出的理論，太空人在每次睡眠時進行數小時的「睡袋治療」，便足以抵銷微重力環境帶來的負面影響，而且人們在習慣後，並不會對穿戴此裝置特別有感。

研究團隊與10名志願者已在地球上完成臨床測試，過程中受試者的心律、血壓與其他指標性數值都獲得妥善監測，經過數據分析，開發者認為此一高科技睡袋確實發揮功效，後續將持續進行更大規模的實驗。

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