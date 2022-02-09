中國網軍「標籤泛濫」花招！ 灌水推文淹沒抵制北京冬奧聲音

美國政府鑑於中國對新疆維吾爾族發動「種族滅絕」和「反人類罪」暴行，而「外交抵制」北京冬奧。（路透）

2022/02/09 17:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國網軍又出新陰招！《華爾街日報》9日報導，推特上的親中帳號發送大量帶有#GenocideGames（種族滅絕奧運會）標籤的推文，專家稱，此舉是透過所謂「標籤氾濫」（hashtag flooding）手法，讓交媒體用戶只能看到與原始主題不相關的內容，降低了流行標籤的有效性，從而削弱批評北京人權紀錄的聲音。

報導援引克萊姆森大學媒體取證中心的分析，在去年10月20日至今年1月20日期間，使用#GenocideGames標籤發布的推文，總共超過13萬2000則。在2月4日開始的北京冬奧會前，全球都在聚焦新疆，人權倡導者和西方議員使用#GenocideGames標籤，呼籲人們對新疆人權狀況的關注。

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從10月下旬開始，大部分自動化推特帳戶一直在發布類似垃圾郵件的內容，並標註#GenocideGames。克萊姆森大學媒體取證中心的教授林維爾（Darren Linvill）和沃倫（Patrick Warren）表示，這似乎是為了讓人權活動家更難透過「種族滅絕奧運會」的標籤來批評北京當局。

林維爾和沃倫說，大量這類推文還可能是為了觸發推特的監控系統把它們當作垃圾郵件處理，以至於所有相關內容都會被刪除。

被稱為「標籤泛濫」的策略，通常為了削弱流行標籤的有效性，以便其他搜索該詞語的推特用戶看到大量與抗議和有組織行動的呼籲不相關的內容，混淆視聽。

在克萊姆森大學的調查中，根據推特的垃圾郵件政策，使用該標籤發布的推文中，有67%被刪除。查看這些推文發現，大部分都是約會、美國美式足球聯盟（NFL）賽事等與新疆維吾爾問題無關的事情。

《華爾街日報》分析，許多貌似帶有#GenocideGames標籤的帳戶，試圖讓人覺得它們屬於非中文背景的用戶，使用諸如「Erin Lockett」和「Isaac Churchill」這樣的外國名字。

活動人士說，這是中國政府的一種策略，目的是在這個問題上製造混亂，並宣傳他們自己對新疆問題的解釋。

研究網路假訊息的史斯佛大學網際網路觀察站技術研究經理迪瑞斯塔（Renée DiResta）表示，中國網軍通常在同一天大批創建帳號，「話題會根據熱點而變化：香港抗議活動、2020年台灣大選、新冠肺炎、新疆，現在是奧運會。」

一則標註著#GenocideGames 標籤並呼籲抵制北京冬運會的正常推文。（推特擷圖）

疑似由中國網軍發送的「灌水」推文（推特擷圖）

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