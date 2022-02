參訪小學不戴口罩又狡辯！民主黨前議員「無罩」影像曝光打臉

2022/02/09 13:04

〔即時新聞/綜合報導〕民主黨前眾議員艾布拉姆斯(Stacey Abrams),日前宣布再戰2022年喬治亞州長,有望與現任共和黨籍州長坎普(Brian Kemp)再次對決,未料,她近日出席當地小學演說時,疑似一整天都沒戴口罩,儘管第一時間否認指控,但事後活動照片流出,讓她百口莫辯。

根據《福斯新聞台》報導,艾布拉姆斯近日前往喬治亞州內的格倫伍德小學(Glennwood Elementary School)參訪並發表演說,不過由她自己在社群平台所發佈的照片顯示,當時她未遵循武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)防疫規定,配戴口罩,引發外界質疑。

對此,艾布拉姆斯的發言人格羅-沃戈(Lauren Groh-Wargo)第一時間回應指出:「艾布拉姆斯相信科學,也支持在校內戴口罩,這是美國疾管中心的(CDC)現行防疫建議,她參訪小學時有戴口罩,只是登台演講時摘下,這樣的作法,能讓離比較遠的學生聽得清楚她的聲音,並配合拍照需求。」

未料,外媒《OutKick》所批露的一系列照片顯示,艾布拉姆斯不僅在演講時沒有戴口罩,在台下與教職員工合影,及與學童進行互動時也都沒戴,雙標畫面超諷刺。

而前總統川普的白宮發言人史派瑟(Sean Spicer)忍不住在推特發文怒酸:「這些額外流出的照片,證明了艾布拉姆斯被《CNN》主播博內特(Erin Burnett)問及,沒戴口罩參與活動時的回應是謊言,現在有更多的例子為證。」

