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    參訪小學不戴口罩又狡辯！民主黨前議員「無罩」影像曝光打臉

    民主黨前眾議員艾布拉姆斯。（資料照，路透）

    民主黨前眾議員艾布拉姆斯。（資料照，路透）

    2022/02/09 13:04

    〔即時新聞／綜合報導〕民主黨前眾議員艾布拉姆斯（Stacey Abrams），日前宣布再戰2022年喬治亞州長，有望與現任共和黨籍州長坎普（Brian Kemp）再次對決，未料，她近日出席當地小學演說時，疑似一整天都沒戴口罩，儘管第一時間否認指控，但事後活動照片流出，讓她百口莫辯。

    根據《福斯新聞台》報導，艾布拉姆斯近日前往喬治亞州內的格倫伍德小學（Glennwood Elementary School）參訪並發表演說，不過由她自己在社群平台所發佈的照片顯示，當時她未遵循武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫規定，配戴口罩，引發外界質疑。

    對此，艾布拉姆斯的發言人格羅-沃戈（Lauren Groh-Wargo）第一時間回應指出：「艾布拉姆斯相信科學，也支持在校內戴口罩，這是美國疾管中心的（CDC）現行防疫建議，她參訪小學時有戴口罩，只是登台演講時摘下，這樣的作法，能讓離比較遠的學生聽得清楚她的聲音，並配合拍照需求。」

    未料，外媒《OutKick》所批露的一系列照片顯示，艾布拉姆斯不僅在演講時沒有戴口罩，在台下與教職員工合影，及與學童進行互動時也都沒戴，雙標畫面超諷刺。

    而前總統川普的白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）忍不住在推特發文怒酸：「這些額外流出的照片，證明了艾布拉姆斯被《CNN》主播博內特（Erin Burnett）問及，沒戴口罩參與活動時的回應是謊言，現在有更多的例子為證。」

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    艾布拉姆斯遭外媒披露的系列照片抓包，她參訪喬治亞州格倫伍德小學時，一整天都沒戴口罩。（圖擷取自@seanspicer官方推特）

    艾布拉姆斯遭外媒披露的系列照片抓包，她參訪喬治亞州格倫伍德小學時，一整天都沒戴口罩。（圖擷取自@seanspicer官方推特）

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