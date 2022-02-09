參訪小學不戴口罩又狡辯！民主黨前議員「無罩」影像曝光打臉

民主黨前眾議員艾布拉姆斯。（資料照，路透）

2022/02/09 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕民主黨前眾議員艾布拉姆斯（Stacey Abrams），日前宣布再戰2022年喬治亞州長，有望與現任共和黨籍州長坎普（Brian Kemp）再次對決，未料，她近日出席當地小學演說時，疑似一整天都沒戴口罩，儘管第一時間否認指控，但事後活動照片流出，讓她百口莫辯。

根據《福斯新聞台》報導，艾布拉姆斯近日前往喬治亞州內的格倫伍德小學（Glennwood Elementary School）參訪並發表演說，不過由她自己在社群平台所發佈的照片顯示，當時她未遵循武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫規定，配戴口罩，引發外界質疑。

請繼續往下閱讀...

對此，艾布拉姆斯的發言人格羅-沃戈（Lauren Groh-Wargo）第一時間回應指出：「艾布拉姆斯相信科學，也支持在校內戴口罩，這是美國疾管中心的（CDC）現行防疫建議，她參訪小學時有戴口罩，只是登台演講時摘下，這樣的作法，能讓離比較遠的學生聽得清楚她的聲音，並配合拍照需求。」

未料，外媒《OutKick》所批露的一系列照片顯示，艾布拉姆斯不僅在演講時沒有戴口罩，在台下與教職員工合影，及與學童進行互動時也都沒戴，雙標畫面超諷刺。

而前總統川普的白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）忍不住在推特發文怒酸：「這些額外流出的照片，證明了艾布拉姆斯被《CNN》主播博內特（Erin Burnett）問及，沒戴口罩參與活動時的回應是謊言，現在有更多的例子為證。」

These additional photos prove @staceyabrams lied to @ErinBurnett when asked about them in an interview - it was more than one instance



More Maskless Stacey Abrams School Photos Released@Outkick @burackbobby_ https://t.co/b5gVapb3W2 — Sean Spicer （@seanspicer） February 9, 2022

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

艾布拉姆斯遭外媒披露的系列照片抓包，她參訪喬治亞州格倫伍德小學時，一整天都沒戴口罩。（圖擷取自@seanspicer官方推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法