和川普不同調 多名共和黨員籲戴口罩

越來越多的共和黨員開始呼籲要戴口罩。圖為美國副總統彭斯。（美聯社）

2020-07-01 16:48:22

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在美國數州再爆發，美國總統川普（Donald Trump）自疫情爆發以來堅持不戴口罩，近日則有越來越多的共和黨員呼籲戴口罩。

綜合外媒報導，田納西州參議員亞歷山大（Lamar Alexander）6月30日呼籲川普至少在部分時刻戴上口罩，以樹立良好榜樣。亞歷山大指出，不幸的是這種簡單防護的做法，現在卻淪為政治角力的一部分。

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副總統彭斯（Mike Pence）和參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）也都在近日呼籲民眾，在無法保持社交距離的情況下戴上口罩。

佛羅里達州參議員魯比歐（Marco Rubio）也在上週表示，「戴上那該死的口罩」（Wear a damn mask），越來越多的共和黨員開始擔心，持續的公共衛生危機和經濟破壞可能嚴重影響11月的選舉。

和川普關係良好的眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也在6月30日接受採訪時透露，如果川普願意在公共場合更常戴口罩，將會有幫助。麥卡錫也呼籲，在即將到來的美國國慶日（7月4日），民眾可以戴上紅、藍和白色的口罩，展現自己的愛國主義。

白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）未直接回應共和黨員要求川普在公共場合戴口罩的呼籲，但麥肯內尼表示，川普過去曾表示，在必要時戴口罩沒問題。

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