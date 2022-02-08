中國B站爆過勞死！公司秒刪資料宣稱死者沒加班 員工寒心打臉

中國「嗶哩嗶哩」網站近日遭爆有員工過勞死。（彭博）

2022/02/08 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國勞工權益低落的問題嚴重，近日中國知名影音網站「嗶哩嗶哩」（bilibili，網稱B站）被爆有「社畜」過勞死，據悉該名男員工長期在高壓環境工作，工時長、休息時間少，不幸腦出血身亡，沒想到公司事後竟秒刪他的員工帳號、資料，對外聲稱他沒有加班紀錄，最後遭知情人士打臉，引發中國網友熱議。

綜合中媒報導，近日網傳B站有員工過勞死，死者為25歲的管姓男子，生前是B站「武漢AI審核組」組長。沒多久在微博上流傳B站發給內部員工的郵件，宣稱「網傳管男因加班猝死一事，經內部考勤核查，他按照工作計畫正常上下班，工作時間為早上9點半至傍晚6點半，做五休二，事發前一週未存在加班等情況。」之後疑似有知情員工看不下去公司這般推卸責任的聲明，決定跳出來爆料。

請繼續往下閱讀...

時常分享職場生態、擁有近500萬粉絲的微博博主「王落北」7日分享出多名據稱是管男同事的爆料投稿，內容指稱過年期間因為人手短缺，管男除夕（1月31日）開始被上級要求上晚間9點到早上9點的班，連上12小時都沒有休息時間，連上5天後，大年初四（4日）腦出血昏迷，送醫急救後於初五（5日）凌晨宣告不治。

更讓人寒心的是，B站火速將此事壓下來，「（對內）謊稱人只是在醫院，且人事還沒上班，企業的微信號就查無此人了」、「阿b確實消失了一個人，是不是加班猝死不知道，第二天企微沒了是真的」。此外也有B站員工投稿抱怨，「嗶哩嗶哩到現在還要求強制加班，沒有加班工資...而且對員工的『按頭措施』很明確，像誰誰誰加班進醫院、猝死了之類的，都不讓說話的」。消息一出引發中國網友熱議，不少人痛斥B站「無血無淚」，目前B站未有進一步回應。

微博博主「王落北」7日分享出多名據稱是猝死管男同事的爆料投稿。（圖翻攝自王落北微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法