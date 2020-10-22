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    疫情期間貨運量激增 南韓快遞員過勞死今年已13起

    南韓本週又有一名快遞員在值班時猝死，CJ物流公司執行長今日為員工過勞死致歉。（路透）

    南韓本週又有一名快遞員在值班時猝死，CJ物流公司執行長今日為員工過勞死致歉。（路透）

    2020/10/22 18:43

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情促使網路購物需求大增，讓貨運業務大增，南韓本週又有一名快遞員在值班時猝死，是今年第13例快遞員過勞死案例。

    《韓聯社》報導，關注快遞員權利的組織表示，CJ物流公司（CJ Logistics）僱用的39歲康姓員工（Kang Doo-han）週二深夜在首爾附近的轉運中心倒下，隨後被送醫急救，但仍在隔天凌晨死亡。

    武肺疫情大流行導致網路訂單和貨運量激增，康男是南韓今年第13位過勞死的快遞員。

    據他的家人和相關人士指出，康男在死前長時間工作，從週日下午2點工作到週一中午，當天傍晚5點又上工，持續工作到週二深夜倒下。

    關注快遞員權利的組織表示，「死者通常在晚上工作。他被壓榨了一段時間，連續工作好幾天而沒有適當的休息。」據悉，康男有心臟疾病，但過勞被認為是導致他死亡的直接原因。

    CJ物流公司執行長今（22）日為員工過勞死致歉，宣布下月開始，分配整理包裹的員工數量將從1000增至4000人。包括康男在內，今年該公司已有6名員工死亡。

    CJ物流還承諾明年上半年為所有貨運員工投保。報導指出，南韓全國約8成快遞員沒有投保，政府調查發現，最近死亡的CJ物流員工的免投保文件並非由本人填寫。

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