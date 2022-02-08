政變後拒交權力被制裁 馬利軍政府斥「不人道」要求解除

馬利臨時總統戈伊塔。（路透）

2022/02/08 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕連續爆發2次軍事政變的西非國家馬利（Mali）因為延後大選，拒絕交出權力，遭歐盟（EU）、西非經濟共同體（ECOWAS）以及西非經濟暨貨幣聯盟（UEMOA）連番制裁，嘗到苦果的軍政府對此萬分不滿，昨日發布聲明「要求解除」。

根據《路透》報導，馬利過去1年半內連續爆發2次軍事政變，臨時總統戈伊塔（Assimi Goita）曾承諾今年要恢復選舉，正常移交政權，但外交部長迪奧普（Abdoulaye Diop）而後卻向外界表明大選會延後，最多會延後長達5年。

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為此，西非經濟共同體（ECOWAS）以及西非經濟暨貨幣聯盟（UEMOA）上月9日對馬利展開制裁，歐盟隨後也跟進，除了會員國關閉和馬利接壤的國界，也斷開國內所有金融機構在馬利的金融交易。

馬利上週因此債券違約，總額約3100萬美元，嘗到苦果的馬利軍政府不滿表示，從未被UEMOA正式通知要進行制裁，程序不正當，而這類手段不人道且非法。

因此馬利呼籲UEMOA，應即刻取消這樣的不當制裁，因為這已對馬利和西非人民造成嚴重的社會經濟問題。

UEMOA尚未回應馬利要求。

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