香港疫情延燒恐食物短缺、漲價 超市貨架被掃光

武肺變種Omicron肆虐全球，香港今（7）日翻倍成長至614例確診，疫情升溫也令食品、民生用品供應鏈受影響，市民開始掃光貨架，擔心物資短缺或漲價。（路透）

2022/02/07 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒Omicron肆虐全球，香港今（7）日翻倍成長至614例確診，疫情升溫也令食品、民生用品供應鏈受影響，市民開始掃光貨架，就擔心物資短缺或漲價。

據《路透》報導，中、港疫情升溫，香港單日新增614例確診，再加上傳出多起貨車司機確診案例，食品、民生用品供應也受到波及，國際舶來品也出現缺貨情況。

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報導指出，香港有90%的食品都來自中國，尤其是蔬菜、水果、肉品等新鮮食材，但由於近期傳出多起貨車司機確診案例，香港政府嚴格執行清零政策又無法控制疫情擴散，市民擔心物資短缺或價格上漲，已出現掃空超市貨架、搶購、囤貨等情況。

此外，香港近年因疫情影響國際航班大減，也令香港境內國際舶來品、高級海鮮開始缺貨。

據悉，香港今（7）日單日新增614例確診，創下2年多疫情以來的新高紀錄。香港擁有逾750萬人口，疫情覆蓋率達64.8%，疫情爆發至今共傳1萬4665例確診、213人死亡。

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香港有90%的食品都來自中國，尤其是蔬菜、水果、肉品等新鮮食材，但由於近期傳出多起貨車司機確診案例，市民擔心物資短缺或價格上漲，已出現掃空超市貨架、搶購、囤貨等情況。（路透）

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