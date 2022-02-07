確診近倍增再創高！香港今日爆614例 明宣布收緊社交距離措施

香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情確診人數持續增加，今（7日）新增614例確診，已連續3日確診數超過300例；食物及衞生局長陳肇始今表示，由於感染Omicron變異株人數遽增，將考慮收緊社交距離防疫措施，包括減低人流。示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博）

2022/02/07 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情確診人數持續增加，今（7日）新增614例確診，已連續3日確診數超過300例；食物及衞生局長陳肇始今表示，由於感染Omicron變異株人數遽增，將考慮收緊社交距離防疫措施，包括減低人流。

綜合港媒報導，香港今（7日）新增614例確診，昨（6日）新增342例本土個案，已連續3日確診人數超過300例，創下2年多來單日確診新高。

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香港食物及衞生局長陳肇始今表示，由於Omicron變異株感染力高，目前感染Omicron變異株確診者急遽攀升，為了防止武肺病毒繼續擴散，當局正考慮收緊社交距離措施，正研擬降低人流等相關防疫措施，詳情將於明日公佈。

陳肇始說，當局目前計畫將年紀輕、無病徵或較輕微症狀個案，轉移到竹篙灣檢疫中心進行隔離治療，與染疫個案有密切接觸者，則改為居家檢疫4日。

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