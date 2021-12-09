無國界記者批中國新聞自由「瘋狂倒退」 打壓程度空前

無國界記者組織專文報告指中國是「全球最大的記者監禁者」，目前至少有127名記者遭監禁，報告直指中國在全球對新聞記者進行「史無前例的打壓」。（美聯社）

2021/12/09 00:24

〔編譯管淑平／綜合報導〕總部設於法國巴黎的「無國界記者組織」（Reporters Without Borders, RSF）7日針對中國打壓媒體發表專文報告，指中國是「全球最大的記者監禁者」，目前至少有127名記者遭監禁，報告直指中國在全球對新聞記者進行「史無前例的打壓」。

這份報告以「中國新聞業的大躍退」（The Great Leap Backwards of Journalism in China）為題，該組織在新聞稿中說，這份報告用82頁的篇幅，呈現中國加速違反其維護言論自由的承諾，「揭露中國政權近年打壓新聞和全球知情權的空前行動」。

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報告說，中國以指控尋釁滋事合理化其逮捕記者、公民記者，自從武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）自武漢市爆發以來，已經有至少10名記者、網路評論者遭拘禁，其中一人是去年2月赴武漢追蹤武肺疫情的公民記者張展；此外，中國當局也以打擊恐怖主義為藉口，監禁報導新疆問題的維吾爾族記者。

這份報告整理中國當局壓迫記者的手段，包括利用駐外外交機構當作攻擊記者的工具、封鎖媒體、審查議題，以及強迫國內記者換照時須接受90小時的年度培訓，學習中共意識形態、「習思想」，手機還得安裝中共宣傳應用程式「學習強國」，使記者被迫成為中共喉舌；另外，驅逐、恫嚇也是慣用手法，中國也透過官媒「中國環球電視網」（CGTN）在全球播送中國大外宣。

報告說，在中國被監禁的記者，有將近3分之2是維族人，當中許多人是協助喚起對中國壓迫維族和穆斯林少數族裔的注意而被捕的維族記者、網路部落客，顯然又面臨比漢族記者更嚴酷的刑期；此外，在中國政府簽證勒索的恫嚇下，2020年有18名外籍記者被迫離境。

報告也說，中國對媒體的紅線，不再僅止於西藏、台灣或貪腐等典型「敏感」議題，現在連天災、#MeToo反性騷擾運動，或者武肺疫情中獲認可的醫療專業人員，都成了資訊審查對象。

報告也提到去年在香港實施的國家安全法，被當作打壓記者的藉口，包括香港蘋果日報創辦人黎智英在內，已有12名記者和新聞自由捍衛者遭拘捕，他們全都有可能被判處終身監禁；而香港特首林鄭月娥「作為北京政權的傀儡」，為了討好政權，強硬關閉最後一家主流獨立媒體，對公共媒體「香港電台」進行審查。

無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）說，「若中國持續其瘋狂倒退，中國公民或許終有一天會失去看見新聞自由在他們國家札根的希望」。他呼籲民主國家，「找出所有適當策略，勸阻北京不要繼續其打壓政策」，並且支持所有想要捍衛知情權的中國公民。

香港民主派去年12月在中聯辦外示威，呼籲釋放中國公民記者張展和12名偷渡離港被捕的香港人。（美聯社）

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