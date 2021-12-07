被消失？被中國拘留1年 《彭博》員工仍音訊全無

《彭博》駐北京分社員工范若伊（Haze Fan）去年同日遭中國政府拘留，被當局指控涉嫌違反國安法，今（7）日屆滿她被拘留一週年。（圖取自范若伊推特）

2021/12/07 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國新聞工作者、《彭博》駐北京分社員工范若伊（Haze Fan）去年12月7日被中國政府拘留、指控涉嫌違反國安法，至今（7）日屆滿她被拘留一週年，然而案子至今仍無消無息。

《彭博》報導，范若伊最近一次的消息是她去年12月7日在公寓大樓外被便衣公安押送離開；中國官方稱，范若伊因涉嫌違反國安法，因此被北京國安局拘留。

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「長達12個月的拘留對任何人來說都是難捱的漫長。」《彭博》總編輯麥可斯瓦特（John Micklethwait）強調，「我們極擔憂她的處境，並會持續進行任何能夠幫助她與她的家屬的事」。

范若伊是中國公民，2017年初加入《彭博》團隊，在此之前曾在多家外媒服務，包含《CNBC》、《半島電視台》、《CBS》及《路透》。在中國，中國公民僅能擔任駐中國外媒的助理職務，不許從事獨立報導。

《彭博》指出，在中國，新聞工作者的報導限制在近年來逐漸增加，更因疫情而有加劇的趨勢。總部立於美國的「保護記者委員會」（CPJ）數據指出，在中國，去年就有47名新聞工作者被關押，中國在關押記者的人數方面，連續兩年都是全球排名第一。

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