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    世界新聞自由日 中國4名公民記者報導疫情身陷囹圄

    中國公民記者陳秋實（見圖）等人於去年武漢封城期間，在當地拍攝實況影片。（美聯社）

    中國公民記者陳秋實（見圖）等人於去年武漢封城期間，在當地拍攝實況影片。（美聯社）

    2021/05/03 19:27

    〔中央社〕今天是聯合國訂定的「世界新聞自由日」。在中國重申「堅定維護以聯合國為核心的國際體系」下，在武漢第一線報導疫情的張展、陳秋實、方斌、李澤華等公民記者，如今不是在押就是被管控。

    上述4名公民記者從2020年初陸續失去自由後，除了李澤華曾於同年4月下旬在Youtube上傳影片，自稱曾被帶往派出所偵訊，目前仍平安外，其他3人至今都未能露面，引起各界關切。美國國務院4月間發表的「2020年度人權報告」中，便特別關注這4人的情況。

    德國之聲（Deutsche Welle）報導，4人中唯一的女性張展，2020年12月28日被上海法院依「尋釁滋事」罪判刑4年後，傳出已在今年2月底被轉往上海女子監獄服刑。

    熟知張展案的消息人士表示，張展的母親在收到通知後，曾嘗試前往監獄探視，但獄方卻以「要先打電話才能預約會見」為由拒絕。事後張母數度打電話才聯絡上監獄，但獄方卻以各種藉口拒絕會面。

    這名人士指出，張母想寫信給張展，也希望收到張展的來信，但獄方卻不讓張展寫信。如今，張母在多次碰壁後，對於能否順利見到張展，已不抱太大希望。

    根據報導，張展最後一次被探視是在今年1月底，探視人是律師，當時她對自己遭受到的非法待遇，仍抱持堅決不認同的態度。而她告訴律師，若能順利出獄，她希望到武漢與朋友合照，並回顧當時的經歷。事後，張展的律師曾將上述過程上傳到微信，但隨即遭封鎖，官方事後更禁止律師探視張展。

    至於陳秋實，根據先前訊息，他在2020年2月初被警方從武漢帶走後持續失聯，後被送往山東青島的父母住處，受到官方嚴密監控至今。

    根據報導，中國武術網紅徐曉冬今年3月29日透過Youtube表示，自己曾看到陳秋實傳來的影片，指他在父母照顧下精神「恢復得還可以」，且還運動身體，「基本達到了一身微微的肌肉」。

    徐曉冬提到，陳秋實目前能透過上網、看電視或報刊了解外界情況，但仍不便與外界接觸。預料陳秋實可在2021年9或10月「回到公眾視野」，屆時他會繼續保持作風，「不接受海外任何組織的聯繫、贊助或溝通」，且不會移民。

    同在2020年2月初在武漢被捕的方斌，目前是這4人中消息最少的一人。一名持續關注方斌案的消息人士透露，方斌被捕後，他的家人一直拒絕外界關注方斌案。像是方斌的姐姐對案情進展及弟弟的現狀「什麼也不說，甚至對朋友都拒之門外」。

    這名人士指出，他不知道方斌案是否有律師代理。至於方斌本人或家人是否有請律師，他不清楚。但由於方斌的個性較為倔強，他擔心方斌案「可能不會朝太好的方向發展」。如果方斌「委婉一些甚至讓步」，情況可能會好些，或許會像李澤華或陳秋實那樣「很快可以出來」。

    至於李澤華，根據至今有限的訊息，他目前未被拘押，但如同陳秋實在自己的老家被監視居住，外界只知道他的老家距離武漢市青山區有5個小時的車程，其他都不清楚。

    2020年4月22日，李澤華在自己的Youtube頻道上傳影片，指影片錄於同年4月16日，之前的50多天他曾被警方短暫拘留，之後被安排到防疫飯店接受隔離，而「隔離「生活安全、有守衛，天天都能看新聞聯播」。之後搭了5個小時的車到老家，繼續隔離14天，警察「文明執法，保證了他的休息時間和飲食，對他很關心」。

    然而，這段影片至今未能讓外界對他的安全完全釋疑，最常見的看法是他「話外有話」，特別是「警察文明執法」一詞，更讓外界覺得李澤華似有可能承受不小的壓力。

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