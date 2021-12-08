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    日本累計3例Omicron變異株病例 逾百名密切接觸者住東京

    日本已確認到3例Omicron變異株確診病例。圖為東京都街景，示意圖。（歐新社）

    日本已確認到3例Omicron變異株確診病例。圖為東京都街景，示意圖。（歐新社）

    2021/12/08 10:20

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，又有Omicron變異株來攪局；此變異株確診病例多國現蹤，其中日本已確認到3例Omicron變異株確診病例，第3例在6日確定為Omicron變異株病例，目前調查其接觸史，已知有41人與其密切接觸，其中21人居住東京都。3例Omicron變異株病例已知有逾100名密切接觸者居住東京都，未來如何影響疫情狀況值得關切。

    根據《NHK》報導，日本7日單日新增116例確診、2例死亡病例，日本累計確診病例達172萬8481例，累計死亡病例數達1萬8379例，漲幅較先前疫情高峰低，但境內遭Omicron變異株入侵，6日確認到第3例Omicron變異株病例，目前累計3例Omicron變異株確診病例。

    又據《NHK》報導，日本境內第3例Omicron變異株病例為30多歲男性，曾經去過義大利，在1日入境日本，6日被確認為Omicron變異株確診病例後，相關單位隨即進行接觸史調查，目前41名與其同機旅客被列為密切接觸者，其中21名為東京都居民或已下榻於東京都者，目前相關單位皆已聯繫，並對相關人士健康狀況進行觀察。

    根據東京都說法，此21人入境時篩檢全員陰性，今後也將2天做1次篩檢，只要發現陽性便即刻進行能判別是否為Omicron變異株的PCR篩檢；除此之外，日本境內第1與第2例Omicron變異株病例部分，東京都內確認到84名密切接觸者，截至7日尚無人確診。

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