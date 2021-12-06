病毒蔓延美國16州 佛奇：Omicron目前看來不太嚴重

佛奇表示，到目前為止，Omicron疫情看起來並不嚴重。（彭博）

2021/12/06 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒「Omicron」在全球迅速蔓延，美國目前已有16州出現確診病例。美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）認為，Omicron疫情目前看來並不嚴重，但仍需小心應對。

根據《美聯社》報導，佛奇接受《CNN》「國情咨文」節目訪問時指出，科學家在得出關於Omicron傳播嚴重性的結論前，需要更多資訊，而南非目前的主流病毒已從Delta變成Omicron，但南非的住院率並沒有大幅上升。

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佛奇說：「到目前為止，Omicron看起來並不嚴重，但是當我們做出『和Delta相比不嚴重』或是『不會引起任何重症』的決定之前，必須要非常小心。」佛奇也透露，拜登政府正考慮取消幾個非洲國家的入境限制，對象包括從這些國家出發的非美國公民。

世衛（WHO）武肺技術負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）指出，即使Omicron被證明沒有Delta危險，它仍然是個問題；即使Omicron導致大量輕症病例，其中有些人也需要住院治療，更有些人可能需要住進加護病房，我們不希望這種狀況發生於Delta早就在全球橫行的困難局面上。

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