Omicron侵44國家地區 美16州淪陷

（歐新社）

2021/12/06 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕武漢肺炎最新變種病毒Omicron持續蔓延，截至台灣時間五日晚間，已在南非和香港等四十四個國家與地區現蹤！美國已有加州等十六州發現確診病例，白宮防疫專家佛奇表示，Omicron變異株已進入社區感染，病例將逐日增加。歐洲疾病預防管制中心（ECDC）通報，歐盟及歐洲經濟區合計已出現一六七起Omicron病例，多數病例有非洲國家旅行史，但有若干病例沒有相關紀錄，必須進一步追蹤。

歐洲已出現167例

儘管每年備受期待的跨年活動即將到來，但巴西第二大城里約熱內盧市長派希（Eduardo Paes）四日推文宣布，將取消跨年慶助活動。英國將要求不分國籍旅客，無論是否完成武肺疫苗接種，均須持有在搭機入境前四十八小時內的武肺檢測陰性證明。衛生大臣賈維德（Sajid Javid）宣布，自格林威治時間六日凌晨四時（台灣時間同日中午十二時）起，新增奈及利亞到入境英國的「紅色清單」，包括南非等十一國，亦即僅英國公民和居民可入境，但仍需入住防疫旅館隔離。這項措施將視Omicron疫情發展動態調整。

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美國方面，加州與科羅拉多州等十六州已通報出現Omicron病毒株確診者，其中麻州有一例確診是完整接種武肺疫苗的二十幾歲女性，她確診前曾到過其他州，所幸症狀輕微，無需住院治療。紐約、明尼蘇達州及康乃狄克州的病例，均和曼哈頓的二○二一紐約市動漫大會有關。

歐洲方面，如今仍有反對加強防疫管制措施的抗議活動。奧地利首都維也納約有四萬人集結示威，罔顧當地正實施全國性封鎖。荷蘭烏得勒支（Utrecht）也有示威者集遊抗議每天下午五點公共場所就必須關閉的局部封城。

南韓的Omicron確診者則包括教會教友，十一月廿八日曾參加仁川某教會針對旅韓外籍人士舉辦的活動，疑似感染案例包括在首爾市內的外國留學生，若確認感染，新種病毒恐在首都圈進一步擴散。

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