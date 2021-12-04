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    誰下令種族滅絕新疆維族？華郵社論：就是習近平

    「華盛頓郵報」3日社論指出，根據最新資料，就是中國的領導人下令對維吾爾族種族滅絕。圖為2018年新疆喀什街頭大螢幕展示習近平的影像。（法新社檔案照）

    「華盛頓郵報」3日社論指出，根據最新資料，就是中國的領導人下令對維吾爾族種族滅絕。圖為2018年新疆喀什街頭大螢幕展示習近平的影像。（法新社檔案照）

    2021/12/04 21:37

    〔編譯管淑平／綜合報導〕研究中國新疆問題的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）近日公佈報告，指中國領導人習近平和整個最高領導階層，與迫害新疆維吾爾族等少數族裔有直接關係。「華盛頓郵報」3日社論指出，根據鄭國恩的最新分析以及這2年來所披露的中共內部文件、衛星照片、目擊者說法等資料，「是誰下令對維吾爾族種族滅絕？就是中國的領導人」。

    華郵社論指出，這幾年來已有越來越多證據顯示，中國對新疆維吾爾等少數族裔進行種族滅絕，中國打造了一批集中營，設法遏制維族的出生率，並且強迫勞動；但是，應該向誰問責？根據鄭國恩提出的新分析報告，是中國最高領導階層下的命令。

    社論指出，鄭國恩日前提出的報告，是根據被稱為「新疆文件」的一批中共內部檔案；2019年紐約時報率先披露「新疆文件」，但是當時紐時基於保護消息來源，只公佈其中一份檔案的內容。這兩年來，外界對中共壓迫新疆維族的性質和規模，有了更多了解；設於倫敦的「維吾爾法庭」今年9月取得新一批「新疆文件」數位檔，由鄭國恩等學者分析認證，因而有了鄭國恩前述報告中的結論：這場種族滅絕是在習近平等人鼓勵下，刻意所為的政策選擇。

    社論說，興建高度戒備的再教育營拘禁超過百萬名維族人，維族人遭強迫勞動，以及展開遏制維族人生育率的行動，是這場種族滅絕行動的支柱。維吾爾族種族滅絕令人迫切要問，誰必須為這些可能的違反人道罪負起責任，「新疆文件」顯示，「習近平和他的那幫人下令摧毀一整個民族的語言、文化、傳統、希望以及夢想。」

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