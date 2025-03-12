香港追殺反送中抗爭 知名社工陳虹秀被判暴動罪

香港社工陳虹秀在2019年「反送中」抗爭期間，使用擴音器呼籲警方冷靜和保持克制，被控犯下暴動罪。（法新社）

2025/03/12 06:08

〔國際新聞中心／綜合報導〕2019年8月31日香港爆發大規模「反送中」抗爭之際，知名社工陳虹秀（Jackie Chen Hung-sau）因為在香港島灣仔軒尼詩道、盧押道一帶的抗議現場，使用擴音器呼籲警方冷靜和保持克制，被控犯下暴動罪。儘管2020年法官裁定罪名不成立，但港府律政司上訴，法官11日重審時裁定罪成，當庭被立即收監。

綜合香港媒體報導，本案其他3名被告承認暴動罪，但陳虹秀拒絕認罪。2020年10月，時任香港區域法院法官沈小民經過審理裁定，針對陳虹秀及其他同案被告的指控證據不足，罪名不成立。但律政司不服，對陳虹秀及其他被裁定罪名不成立的同案被告提出上訴。

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上訴庭2023年7月裁定原審有誤，撤銷原審判決，改判律政司上訴成功，並將相關案件發還區域法院，由另一位法官重審。美聯社報導，本案再次凸顯當局對政治案件採取的強硬立場。

本案重審時，陳虹秀再次否認控罪，但法官鍾明新在11日的裁決中認定陳虹秀暴動罪成，並下令立即將她收監還押，預定4月9日宣判刑期。在香港，暴動罪的最高刑期為10年，但區域法院的刑期上限為7年。

鍾明新在判決書中指稱，陳虹秀在警方驅離人群時，仍選擇滯留現場；她雖然一再呼籲警方不要「大追殺」，即使在警方並無行動時亦然，但若真想緩和現場氣氛，也不會只針對一方發出呼籲，因此認定她的呼籲並非反映當時現場情況，而是與其他暴動人士集結行動，從而裁定她罪名成立。

陳虹秀是「戰地社工」組織成員，在「反送中」抗爭期間，經常手持擴音器在抗爭者和警方之間奔走溝通，監督警方的行動，並向民眾提供情感支持。

48歲的陳虹秀11日出庭時神情自若，並在法官宣判後向出庭旁聽的家人和支持者說「別擔心，你們多保重」。

路透報導，在法院重審本案並做出判決前，陳虹秀曾表示已經為最壞的結果做好準備，強調當年的確只想讓現場氣氛降溫，「我希望人人都保持善良、有良心並維護公道」。

陳虹秀在等待判決期間，仍持續從事社工工作，並向其他被指控和起訴的人士提供支持。5名辯方證人曾在法庭上作證，歷數陳虹秀的貢獻，包括曾參與2004年南亞大海嘯，以及2008年四川大地震的救災工作。

香港立法會去年修訂社工註冊條例，允許社工註冊局將受到國家安全相關指控並定罪的社工，解除社工資格。路透報導，陳虹秀暴動罪重審並被定罪後，可能失去社工的註冊執照。

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