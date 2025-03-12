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    菲律賓逮捕前總統杜特蒂 專機連夜押往海牙受審

    菲律賓前總統杜特蒂11日從香港抵達菲律賓隨即被捕，留置在馬尼拉郊區維拉莫爾空軍基地。（路透）

    菲律賓前總統杜特蒂11日從香港抵達菲律賓隨即被捕，留置在馬尼拉郊區維拉莫爾空軍基地。（路透）

    2025/03/12 06:11

    〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）11日在馬尼拉國際機場被警方逮捕，數小時後即由專機押送至荷蘭海牙，接受國際刑事法院（ICC）對其「掃毒戰爭」涉嫌「反人類罪」（crimes against humanity）的審判。這位曾以鐵腕執政聞名的強人如今面臨正義的追索，成為首位在ICC受審的亞洲國家前元首。

    英國廣播公司（BBC）報導，杜特蒂結束在香港為期中選舉拉票行程後返回菲律賓，甫下機即遭警方拘捕。79歲的他雖抗議此舉，但菲律賓政府迅速執行ICC逮捕令，將其從機場內的維拉莫爾空軍基地（Villamor Air Base）轉送至海牙。

    現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）表示，此舉是履行國際法律義務，並強調：「國際刑警組織（Interpol）要求協助，我們必須配合。」

    杜特蒂任總統（2016-2022）及納卯市（Davao）市長期間，推動「掃毒戰爭」，導致逾6000名嫌犯未經審判喪命。他從未為此道歉，還曾在女兒維若妮卡（Veronica Duterte）上傳的影片中反問：「我犯了什麼罪？」他堅稱若有罪，應由菲律賓法院審判，「我願在家鄉服刑。」

    其女兒、副總統薩拉（Sara Duterte）將陪同前往海牙，卻批評逮捕是政治迫害。支持者也在最高法院請願，主張菲律賓2019年退出ICC已終結其管轄權，但ICC堅持對退出前的罪行仍有司法權。

    逮捕後，支持者在機場外抗議，一名支持者瓦爾登（Aikko Valdon）向《路透》表示：「他為國家付出這麼多，竟落得如此下場。」當局部署逾370名警力維持秩序。國際人權組織「菲律賓人權國際聯盟」（ICHRP）主席墨菲（Peter Murphy）則稱此為「歷史性一刻」，象徵對杜特蒂暴政的問責。

    政治學家海達里安（Richard Heydarian）分析，迅速押送杜特蒂至海牙，避免了國內政治動盪，標誌「法治與人權的新篇章」。杜特蒂與馬可仕家族曾於2022年結盟，但近年關係破裂，小馬可仕轉而支持ICC行動，顯示正義與政治利益交織。

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    一架載有菲律賓前總統杜特蒂的包機在他被捕數小時後，從維拉莫爾空軍基地起飛，前往目的地荷蘭海牙。（路透）

    一架載有菲律賓前總統杜特蒂的包機在他被捕數小時後，從維拉莫爾空軍基地起飛，前往目的地荷蘭海牙。（路透）

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